习近平“揪心”凉山州“悬崖村”村民

（中新社北京9日电）“看到有关凉山州‘悬崖村’的报道感到揪心。”8日上午，中国国家主席习近平在参加十二届全国人大五次会议四川代表团审议时说。

四川凉山州是中国最大的彝族聚集区，彝族人口占51.9%，现在还有1618个贫困村，52.83万贫困人口。

在审议时，习近平说，曾在电视上看到有关凉山州“悬崖村”的报道，特别是看着村民们的出行状态，感到很揪心。“了解到当地建了新的铁梯，心里稍稍松了一些。”

习近平说，曾在电视上了解到彝族地区的偏僻和贫困状况。在听取凉山州委书记林书成代表发言时，习近平不时插话，详细询问当地文盲率、脱贫攻坚进展等情况。

了解情况后，习近平要求，脱贫攻坚越往后，难度越大，越要压实责任、精准施策、过细工作。当前脱贫工作，关键要精准发力，向基层聚焦聚力，有的需要下一番“绣花”功夫。

说起基层，习近平强调，要因地制宜发展精细农业。“虽然很多时候我们强调规模经营，但也要看到，在一些地方，家庭规模的经营相当一段时间内还会存在。”

他举例指出，在浙江、福建，很多地都是分散的、零碎的，有的梯田叫“斗笠田”，一个斗笠就能盖住。青蛙一跳过三丘，一跳跳过三块田。所以要因地制宜，根据实际情况做细做精农业。

脱贫攻坚如火如荼，灾区重建进展顺利。隆兴中心校校园宽阔整洁、震中青龙场村一排排小楼整齐排列、村口矗立的感恩石上“永远跟党走”5个大字格外醒目、总书记当年在芦山县体育馆安置点帐篷内亲抚过的小朋友骆俊诚正在芦山县幼儿园中茁壮成长……四川雅安汉源县古路村支部书记骆云莲代表发言时，用照片向习近平展现芦山灾区的新貌。

习近平起身接过照片，仔细地看了起来，说：“非常高兴，浴火重生！”（完）