全州学联篮球赛 东南省球队表现佳

（本报拿笃记者8日讯）东南省（斗湖，拿笃，仙本那及古纳）中小学学联男女篮球队出佂全州学联篮球赛，有不俗的表现，在小学组方面，男女组均各获亚军排名，中学组方面，女子组获亚军，男子组获殿军。

据悉，全州学联篮球赛是在二月二十八日至三月二日－连三天在保佛举行。来自全州各区的篮球代表队云集在此一较高低。

东南省中小学男女篮球代表是由斗湖和拿笃所组成的队伍，以下是东南省中小学学联篮球代表队职球员名单：

总领队：拿笃区教育官占利。

副总领队：张志达校长（拿笃育才）。

团队管理：ROSLEE BIN BASRI 。

领队 ：RUZAIN @ MADZIN BIN TEEPI 。

副领队：邓今联(斗湖育进)。

技术：李杰桦副校长（拿笃启文）。

18岁男领队：ABD HAKIIM BIN TALIB（拿笃圣多明尼中学）。

18岁女领队：曾珮珊 (拿笃阿加锡政中)。

12岁男领队：卢玄峰（拿笃育才小学）。

12岁女领队：MARIANAH ISKANDAR LIEW PHIN LING (斗湖新华).

18岁教练: 李健生 (斗湖)。

18岁教练：CAMILUS CHIN (斗湖圣巴特)。

12岁男教瑓：赖子康（拿笃启文）。

12岁女教瑓：鈡晓雁(斗湖育进)。

医务组; 李芯莹(拿笃启文)。

医务组：陈雪薇（斗瑚政中）。

裁判：徐陌宏(斗湖育进)。

东南省小学男子队（全州学联亚军）：

拿笃：曾浩（启文），麦韦康（启文），郭诚恩（启文）， 廖国威（启文）, BRYAN KOK（启文） 黄仟忆（修正）, 韩成伟（育才）。

斗湖:梁俊雄 （兴华）,王子桐(育进),BIEN KUI LYN(育进),FREDERICK CHIN (育进)，YONG KE VIN (育进)。

东南省小学女子队（全州学联亚军）：

拿笃：叶美心（育才）。NUR AYU（启文）。NORDADILAH BINTI MAHAT（启文） 。

SHENON（修正）。MARYAM（修正） 。

斗湖：鈡宇璇(育进)。邓宇恒(育进)。林燕芬(育进)。鈡雨潓(新华)。

NUR FADZILLA JASMIN (育进)。NURUL IZZALIZA(育进)。JANEMAY (新华)。

东南省中学女子队（全州学联亚军）：

拿笃:SHARON EVE HERA (圣多明尼中学)。SHERINA IBRAHIM(阿加锡政中)。

斗湖：李运慧（圣巴特）。杨佩雯（圣巴特）。何丽莉（圣巴特）。何筱雯 (斗湖政中) 。茵茵（圣巴特）。李运珍（圣巴特）。CHUNG TZIE EYN (巴中)。JENA G FERNANDEZ (圣乌丝拉)。NUR MUSRIAHNIE BT MUSHRUK T (圣乌丝拉)。

JANICE REICHART(圣愿中学)。

东南省中学男子队（全州学联殿军）：

拿笃：蔡立凯(阿加锡政中)。EDDIE NG ZIN FUNG (圣多明尼中学)。

斗湖：柯宇力 (巴中)。柯宇伦 (巴中)。方柏乔 (巴中)。李名钧 (巴中)。

鈡达维 (巴中)。古镇维 (巴中)。李嘉权 (巴中)。邝圣凯 (巴中)。JEFFREY IVAN SHAFIQ DALMACIO （圣巴特）。DARREN NATHANIEL DJERMIAS（圣巴特）。（31）。