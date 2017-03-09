制水通告敲警钟 斗湖水荒今年重来？ 陈泓缣：水坝没着落 促长远规划解决水荒

(本报斗湖8日讯)斗湖水荒会不会在今年重来？几天前斗湖水务局的制水通告，为大家敲醒了警钟。

斯里丹绒区州议员陈泓缣质问国阵政府，长远解决斗湖水荒的基本设施——四号麻房水坝让斗湖人民等到颈都长了，到底还要等多久？也是沙巴行动党秘书的陈泓缣，今日和水务局沟通后，发现新任斗湖水务局管理层，没有意愿进行送水给用户的服务，除了医院、学校等之外。换言之，万一斗湖再次发生水荒，斗湖人民可得自求多福，自备四驱车或罗厘去载水。

他说，根据斗湖水务局新任工程师伊斯哈在这个月初的新闻言论，斗湖的水供，其产量和用量相等，一天产量140MLD（百万公升），也在一天内用完。也就是说，我们的水供不多不少刚刚好，万一旱季来临、水位下降，就会水供吃紧、大家轮流制水。

“在此情况下，我们经不起忽然而至的水荒。就在伊斯哈斗湖水供刚刚好言论发表不久后，斗湖水务局就发通告，公告斗湖人民斗湖河水位下降，又要轮流制水。北路水厂产量减半，约一万用户首当其冲。真是何其讽刺，”他说。

水务局的文告末段，提到水供将会恢复正常，如果水位上升。陈泓缣批评，守株待兔，望天打卦，不应该是政府对应水供短缺的方式。更令陈泓缣担忧的是，斗湖新任水务局管理层，没有意愿再次派水，认为这不是该部门能负担的工作。万一水荒重来，水务局有何准备？

“我要提醒联邦能源、绿色科技河水务部长麦西姆，他今年农历新年拜访斗湖新安巴刹时，说过的话。他说，价值6亿4千万令吉（之前报价4亿5千万令吉）的四号麻房水坝项目，在年初获得首相署经济策划单位的批准后，必定在今年开工。他也说，州政府正和联邦政府搞着贷款的安排。这个说法我不知道听了多少遍，麦西姆重复了多少次。现在一句话，到底水坝项目怎样了？”

他继续指出，斗湖国会议员、贵为联邦高等教育部副部长的叶娟呈，曾经承诺斗湖四号麻房水坝铁定去年六月开工。结果呢，2016年只有4百万令吉（项目价值的1%）拨款，怎样开工？连开工的告示牌都没有看到。今年据说有3千万令吉拨款，他希望这不是选举前的糖果。

“同属团结党的叶娟呈、麦西姆，我希望你们沙巴本土党不要当沙巴人是笨蛋。水坝不应该是选举前的糖果，这是人民应该得到的基本建设！”(14)