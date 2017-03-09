台禽流感疫情持续 高雄再扑杀万余只家禽

香港中通社台北9日电)台湾禽流感疫情持续，高雄市路竹区一鸡场采样判定H5呈阳性反应，高雄市府动保处9日已将该鸡场1万1522只家禽全数扑杀。

综合台湾媒体报道，连日潮湿低温，路竹区养禽场业者向高雄市府通报家禽异常死亡，经采样送检后，检测判定H5呈阳性反应，并于9日确认属H5N8亚型，成为高雄市第2起禽流感确诊案例。

高雄市府动保处已将采样送检确定感染禽流感鸡场的1万1522只家禽全数扑杀，并同步执行场区消毒及周边临近养禽场采样监测工作，以有效防止疫情扩散。

动保处指，路竹区的养鸡场是继2月27日杉林区养鸭场感染H5N8后，高雄市第2起禽流感确诊案例。该养鸡场业者表示其禽场属于非开放性养禽舍，数日前有出现场内饲养的新母鸡有大量异常死亡情形，高雄市府获报后紧急采样送检。

高雄市府动保处表示，养禽场是主动通知检测，符合现行扑杀补偿作业相关规定，所扑杀万余鸡只应可获市场价格约八成补偿费，以稍减农民损失。该处还呼吁，养禽场务必加强禽舍防鸟设施、落实门禁管制及自卫防疫与消毒，如发现有家禽异常死亡等警讯时，应立即通报并采取应变措施。（完）