张荣顺：拥护宪法、效忠国家 应是人大代表最基本要求

（中新社北京9日电 ）全国人大常委会法工委副主任张荣顺9日在北京表示，作为人大代表，拥护宪法、效忠国家应该是一个最基本的要求。

8日，关于港澳地区选举第十三届全国人大代表的办法草案提请十二届全国人大五次会议审议。9日举行的十二届全国人大五次会议记者会上，在回应记者相关提问时，张荣顺指出，全国人民代表大会是中国的最高权力机关，全国人大代表作为最高权力机关的组成人员，代表人民行使国家权力，肩负着宪法和法律赋予的重要职责，“我想在所有人看来，作为人大代表拥护宪法、效忠国家应该是一个最基本的要求”。

张荣顺问，我们能设想某一个国家其国会议员、公职人员不拥护他们国家的宪法、不效忠他们国家？他说，“这是一个最基本的要求。”

前述草案同时规定，人大主席团在选举日之前，对违反登记表所声明内容的参选人，经过审查核实，可以决定不将其列入候选人名单或者从候选人名单中除名。

“对于会不会因为某一些事情，比如在选举中不投哪一个人的票就会被剥夺代表资格，我可以保证不会出现这样的情况。”张荣顺表示，相关条款针对的是“不拥护宪法、不效忠国家这种很严重的情形”。

张荣顺说，全国人大代表资格审查委员会是国家权力机关的重要组成部分，在处理相关投诉、问题时有一套严格程序。在人民代表大会制度下，对代表资格出现问题时亦有一套程序进行处理，不会出现随意、随便取消代表资格的情况。（完）