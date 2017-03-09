教育趋势父母讲座会 逾80各族人士出席

（本报拿笃记者8日讯）“21世纪的教育趋势父母讲座会”昨晚在拿笃修正学校礼堂举行，吸引逾80名各族家长、教师与社会人士踊跃出席聆听。

尤富璋讲师昨晚受邀在拿笃与广大父母与教师一起探讨如何培养高思维的孩子、为什么UPSR考试成绩突然滑落；如何领导固执，不懂事，思维封闭的孩子等教育课题。

他说，当今世界教育正在探索各种培养高思维能力人才的教育、教学方式，大马学校的教育制度已开始摒弃了传统的“填鸭式”标准作答，更偏向注重如何培养具有独立、批判性的高层思维能力的新生代。

尤富璋讲师表示，创造高思维能力是21世纪教育的核心，身为父母者必须与时并进，迎头赶上教育的改革。

他说，传统教育文化里的填鸭式，是强调标准答案，思考僵化，而21世纪的高层思维的教育则是把“学习的主权”交予学生，通过外在的“教”之后，转向内在的“学”。

他说，要迎上这场颠覆的教育改革，最需要是从家里做起，从孩子父母的身教与引导方式做起，而且一个孩子在学校的成绩分数，并不代表他日后的成就作为。

他说，处在资讯爆炸的新时代，独立思考的能力非常重要，对于所有外来的信息，不能照单全收，一定要经过独立的思考，保持一定的质疑，懂得分辩，才能对世界的认知更清晰。

他说，现代的父母要从小培养孩子，能清楚区分什么是观点和事实，从家庭教育开始去训练孩子具备创新与独立的思维能力。

在较早前，修正小学校长曾昭学在讲座会上说，迎向世界教育发展的走向，我国已开始摒弃“填鸭式”的教育，如今从小学课程、小六UPSR考试制度已改为高层思维教育，意思是培养新生代更具有独立、创新及深度思想的能力（31）。