福建会馆大会顺利召开 池必德感恩宗亲

(本报斗湖8日讯)斗湖福建会馆于日前于海翠大酒家成功召开第二十七届第一次会员大会。

该会主席池必德感谢会员们出席大会，也感谢福建元老的鼎力支持，如第一届理事会，成员池志贞乡长，名誉主席颜清根乡长，名誉主席拿督张金成乡长等的出席大会。

他感谢大家百忙之中拨冗出席斗湖福建会馆一年一度的会员大会，首先他代表该馆理事会对大家一年来对该会会务的支持与参与表达最高的敬意跟谢意！

他非常感谢在上任后大家所给予的信任和支持，也感谢全体理事为该会的付出及努力，让该会的各项会务能顺利展开。

他感激理事秉承群策群力的团队精神，继续在福建人的教育领域和福利做出更多的奉献。毕竟，在这瞬息万变的时代，不管遇到任何问题，单靠个人的力量是不足的，只有群体的力量才能有效的达成目标。因此福建会馆将继续保持强大的团结，为会馆的目标继续拼搏下去，也为斗湖全面建设小康社会而努力。

他也时刻坚持理事会要保持“学习型”的姿态，要勇于接受新思想、新事物，顺应时代要求，时刻保持敢为人先的精神品格，用不断开拓和创新的精神促进会务确保跟的上时代发展的步伐。

他由衷的感谢各位理事及全体会员的努力，斗湖福建会馆才能有今日的成果，为了不辜负先贤创会时的艰辛，理事们必定会延续创会使命，发扬照顾同乡福祉，关心同乡子女教育，发扬福建文化产业。同时也对社会提倡健康活动，为斗湖福建会馆的延续发展创造新思维，同时努力建设该馆成为一个与时俱进、团结拼搏、生机盎然、创新突出的理事会团队。

该会名誉主席颜清根乡长表示恭喜理事会顺利进行会员大会，福建会馆是所有福建人的大家庭，只要是福建人都可以在这里相聚相会，他们应当要爱护福建会馆，并给于全力的支持。现任理事会的表现他很满意，希望理事会成员继续努力为福建人做事。加油。

前任秘书长叶阜鑫表示，关于任何对外信件或新闻稿必须由秘书长仔细检阅后才发出以免使人误解。秘书长关启华感谢叶阜鑫的经验之谈。

大会在会员们用过午餐后开始，会议顺利进行并在会员的配合下依据程序完成。(14)