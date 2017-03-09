美多地集会纪念国际妇女节 呼吁尊重女性

(中新社旧金山9日电)3月8日是国际妇女节，美国多个城市民众以集会、罢工、游行和娱乐等不同形式纪念这个专为女性设立的节日，以“没有女性的一天”为主题，呼吁尊重女性，杜绝性别歧视。

综合美国媒体报道，在首都华盛顿，当天数所学校因缺少女老师停课。许多女性在白宫门前集会，表达对特朗普政府歧视女性的抗议。集会队伍一度导致数条街道堵塞。

集会者抗议特朗普政府决定停止对美国计划生育联盟的资金援助，要求特朗普政府让女性自行对健康和生育做出选择。

在西海岸的加州旧金山、奥克兰、伯克利和圣荷西，成千上万女性参与了主题为“国际妇女节罢工”和“没有女性的一天”的集会游行，呼吁民众到女性经营的商家消费，表达对女性的支持。

在加州大学伯克利分校，数百名女教师、职员和学生举着不同诉求的标语牌在校园广场集会，要求男女平等，并抗议学校一再出现男性教职员工对女同事或女学生进行性骚扰的事件。

在旧金山市政府广场前，又是另外一种景象。多数出席者着红色服装，在演说、鼓乐和歌声中庆祝国际妇女节，有人在草地上练瑜伽、跳舞、唱歌。

但在市政府门前的讲台上，多位市议会女议员和各界女性代表轮番在演讲中表达严肃而认真的诉求。“我们要确保下一代不再有性别不平等”，市议会女主席布里德说，“当他们告诫我们要安静时，我们一定要大声说出来。”（完）