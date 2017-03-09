華首從阿聯酋引渡逃犯 涉詐騙斂財逾200萬

(新華社北京9日電) 經中阿兩國執法部門密切合作，在中國駐阿聯酋使館的積極協助下，阿聯酋批准向中國引渡“天網行動”逃犯、涉嫌合同詐騙罪紅通人員闞某。３月８日，中國警方成功從阿聯酋將其押解回國。這是中阿引渡條約自２００４年生效以來，中國首次從阿聯酋成功引渡逃犯，對今後進一步推動中阿執法合作具有重要意義。

經上海市公安局普陀分局２００８年１月立案偵查，２００７年９月，犯罪嫌疑人闞某虛構其擁有上海某房產銷售權利的事實，騙取受害人購房定金人民幣２００餘萬元。２００８年３月，闞某從廣州潛逃至阿聯酋。２０１５年４月，闞某被中紀委列為“天網行動”逃犯。同年１２月，上海市普陀區人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對闞某批准逮捕。

２０１６年１月，國際刑警組織中國國家中心局提請對闞某發佈國際刑警紅色通報。當月，闞某被阿聯酋警方抓獲。２月，中方依據中阿引渡條約通過外交渠道向阿聯酋提出引渡請求。經過中阿雙方的不懈努力，今年２月２１日，阿方最終同意將闞某引渡回國。３月７日，阿聯酋警方在迪拜機場將闞某移交公安部工作組。與此同時，另一名涉嫌詐騙罪的紅通人員徐某某一併被遣返回國。

這是中阿引渡條約生效後從阿聯酋成功引渡的首名逃犯，為進一步推動中阿合作奠定了基礎，為推進中國在該地區的追逃工作積累了經驗。（完）。