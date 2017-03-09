韓總統朴槿惠彈劾案今判決 全國實施緊急警戒

(首爾9日訊)韓國總統朴槿惠因密友崔順實干政醜聞而受彈劾，憲法法院將於當地時間周五早上11時（大馬時間周五早上10時）就彈劾案作出判決。韓國警方為防判決引發衝突，周四起在全國實施緊急警戒，並加強法院附近一帶的保安。三星太子爺李在鎔今日並沒有刑到首爾中央地方法院應訊，他亦否認行賄、貪污等指控。

韓國《中央日報》報道，憲法法院向警方申請加強警戒，警方公布由當地時間周四早上8時起，對全國實施緊急警戒，並決定在宣判當日啟動警戒級別最高的「甲號緊急」警戒令。至於周三在首爾，有親朴團體在憲法法院不遠處，展開為期4日3夜的集會，並呼籲支持者帶同被鋪、杯麵、膠袋等必需品，支持朴槿惠至最後一刻。

如果8名憲法法官中有6人以上贊成，朴槿惠將立即被被剝奪總統職權，並成為韓國史上首位被彈劾罷免的總統，而下屆總統選舉將於宣判日後的60日內舉行，很有可能是5月9日。相反，如果3名以上法官給出「駁回」的意見，朴槿惠將於宣判後立即恢復總統職權。報道指，憲法法院的彈劾審判是一審裁定，無法對結果提出異議。

朴槿惠的代表律師周三表示，呼籲憲法法院不要「自取滅亡」，指不論法官是贊成還是駁回彈劾，都是沒有審判權的審判部所作出的決定，並不具備法律效力，而目前他們正靜候裁決結果。國會代表律師表示，期待法官作出符合國民常識及合情合理的判決。

至於干政醜聞另一主角、早前被捕的三星電子副主席李在鎔，其被控的賄賂案將於周四開庭審理，若他被判罪成最高可監禁超過20年。報道指，李在鎔親自挑選為他辯護的13名星級律師。