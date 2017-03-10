中国外交部：望韩国政局稳定 促停止部署“萨德”

(香港中通社10日电)韩国宪法法院10日通过了对总统朴槿惠的弹劾案。中国外交部发言人耿爽在当日的例行记者会上表示，不对弹劾案这一韩国内部事务作评论，中方希望韩国能保持政局稳定。对于未来中韩关系走向，耿爽强调，中韩建交25年来取得的成果来之不易，韩方应停止“萨德”反导系统部署进程，为两国关系健康发展扫清障碍。

央视10日报道，耿爽表示，朴槿惠在任期间为推进中韩关系做了大量工作，中方对此予以肯定，但她在任期间，韩国政府也做出了在韩部署“萨德”的决定，影响了两国关系发展，中方对此表明了反对态度，中方在“萨德”问题上的立场非常明确、没有改变。

耿爽说，中韩建交25年，目前中国是韩国最大的贸易伙伴，也是韩国最大的海外投资对象国、最大的留学生来源国、最大的海外旅行目的地国，同时韩国也已成为中国最重要的经贸和投资合作伙伴之一，也是中国最重要的人文交流伙伴之一。这些成果都来之不易，弥足珍贵。但是当前中韩关系发展面临一些困难，其症结在于韩方不顾中方关切，配合美方在韩部署“萨德”系统。

耿爽强调，中方再次奉劝韩方，要以中韩两国人民利益为重，以中韩两国合作大局为重，正视中方关切，倾听民众呼声，停止有关部署进程，切实为两国关系重回健康发展轨道扫清障碍。

新华社10日报道，韩国宪法法院当日宣布赞成弹劾总统朴槿惠，使得朴槿惠成为韩国宪政史上首位被弹劾罢免的总统。朴槿惠方面对此表示，正讨论日后相关计划，定好后将发布相关消息。（完）