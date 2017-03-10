全国巡回升学咨询与辅导讲座 湖站18日圣巴特中学举行

(本报斗湖九日讯)马华公会斗湖区会与加拉巴干区会青年团联合主办，“2017年全国巡回升学咨询与辅导讲座会-斗湖站”和“拉曼大学学院（TARUC）沙巴分校全州巡回升学辅导讲座.

斗湖站”将于3月18日（星期六）早上9点半至1点假圣巴特中学，Grorich Hall举行, 入场免费，欢迎各校毕业生参加出席。

此全国巡回升学咨询与辅导讲座会是由马华公会青年团总团教育局主催，每年SPM与STPM成绩放榜之后，马青总团教育局都会全国巡回主办升学辅导讲座会，配合当地马青区团主办。

十多年来都在各地升学辅导讲座，目的是希望通过讲座会让毕业生了解马来西亚大专的教育体系，协助分析毕业生清楚了解本身的长处和优势，并提供辅导学生帮助他们选择升学的方向。

马青总团将派出经验丰富的讲师为毕业生讲解SPM及STPM考试后的升学资讯，认清楚升学目标，选择最好的升学管道，以便未来能有更好的前途。高级讲师林星豪与黄欣平将会为各位出席者一一解说并现场给予辅导。

筹委会主任朱自康受访时说，今年比较特别的是除了马青总团教育局的升学辅导讲座之外，马青也联合拉曼大学学院（TARUC）沙巴分校一起办讲座会。拉曼大学学院（TARUC）沙巴分校将派他们的学科主任和现任教师到场分享和分析沙巴分校所有的课程与上课情况。

沙巴分校也派贵校的行政主任到场给家长们质询有关报名，学费，奖学金和贷学金的事宜。

拉曼大学学院（TARUC）沙巴分校在2月头的时候已经向外公布新校舍的计划，并在沙巴州首席部长拿督斯里邦里玛慕沙,马华公会总会长拿督斯里廖中莱的见证下举行了动土礼。

该新校学院预期在2020年落成，新校学院将提供该校学生更完美和理想的学习环境。

讲座会的内容会谈到几项要点：1.本地大专的结构， 2.申请者的学术资格，3.SPM毕业生的升学管道，4.STPM毕业生的升学管道，5.选择科系必须注意的事项，6.拉曼大学学院沙巴分校现有的课程，7.奖学金和贷学金的申请，8.问答环节与资讯辅导

马华公会斗湖区会青年团团长张伟梁说，配合SPM和STPM成绩的放榜，很多毕业生都站在人生的交叉点，不清楚下一步要怎么走，前途渺茫。幸运的一群明白他们要升学，但是由于选择和资讯的限制，不容易选择一条适合自己的科系。

每年马青教育局在讲座会时都有遇到类似的情况，所以通过讲座会讲师们的解说，希望能帮助到这批无助的年轻人。

年轻人乃国家的栋梁。马青有责任引导华青正确的方向并发挥所长，不让他们误入歧途，学成后回馈社会协助国家成长。

加拉巴干区会青年团团长陈金源也表示，这个升学辅导讲座会除了让听众了解各种升学的管道之外，还让听众知道一些政府的奖学金和贷学金的资料。好让有意申请者查询，而不会因为财政能力不足的子弟们有另外的资助方式来达到升学的梦想。除了现场有经验丰富的讲师为听众讲解至外，也有升学辅导员会为家长和学弟妹们提供辅导，解开他们的疑问。

今年SPM成绩将在3月16日放榜，此升学辅导讲座会在3月18日，可说是给学生们的及时雨。

斗湖与加拉巴干马华公会青年团呼吁，邀请斗湖，拿篤，古纳，仙本那，摩罗带的学弟妹们连同家长一起踊跃出席此升学辅导讲座会，从中受益好好计划人生的道路。更多的详情请参考马青的网站http://mca.org.my.或请联络朱自康（电话号码：0198963483），William张伟梁 (电话号码： 0128132369) ，和陈金源（电话号码：0138811578）(14)