台桃園安老院大火4死13傷 疑點蠟燭不慎釀禍

(桃園10日訊)台灣桃園市龍潭區龍元路的「愛心長照中心」今日清晨5時許發生火警，消防局接報到場約20分鐘將火救熄，並救出12名住院者及1名外籍看護，卻在最接近樓梯口的房間，發現4人因行動不便，逃生不及，當場被燒焦。四名男死者年齡由47歲至89歲。警消初步研判，火警起因疑為安老院停電，有人使用蠟燭不慎釀禍。

據知安老院今日凌晨零時起停電，原定到早上6時才恢復供電，但卻提早了約一小時。而恢復供電不久後，安老院卻發生火警。警消發現，起火房間有蠟燭燃燒的痕迹，懷疑有人因為停電關係，將蠟燭置於床邊釀禍。

消防局稱，去年9月針對該中心進行安檢，發現消防栓水源容量不足，遂要求限期改善，一個月後複查合格。而今年2月21日消防局配合社會局就消防安檢進行聯合稽查，安老院皆符合相關規定。

不過警消發現，該安老院於2014年6月12日立案時，僅1樓範圍有登記、核定床位數目為22張，其後安老院擅自在2樓加置房間和床位，2樓共有16人入住，連同1樓21人入住，目前安老院內有37人入住，明顯違法超收。有在場人士稱，安老院過去配合安檢時，2樓被鎖上，辯稱未經營，以規避稽查。

該安老院掛名負責人為龍潭里長鍾朝麟，所處大廈前身為街市，40年前因一場大火才改建為複合式街市、美食街，1、2樓為安老院，3、4樓則為出租套房。