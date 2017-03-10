向污染宣戰如壯士斷腕 袁駟：不痛不行

(北京10日訊)全國兩會在北京舉行之際，中國的污染問題仍是各界關注的重點之一，尤其是近年經常受霧霾困擾，環境與資源保護委員會副主任委員袁駟今早在回答有關全國人大在環境保護立法和監督上的問題時，強調他們在監督上是該「亮劍就亮劍，該斷腕就斷腕」，向污染宣戰猶如壯士斷腕，不痛不行。

全國人大教科文衞委員會主任委員柳斌杰、內務司法委員會副主任委員王勝明、財政經濟委員會副主任委員尹中卿、環境與資源保護委員會副主任委員袁駟、全國人大常委會預算工作委員會副主任劉修文、全國人大常委會辦公廳秘書局巡視員傅文杰，今早9時就「人大監督工作」的相關問題，在北京梅地亞中心多功能廳舉行記者會。

袁駟表示，他們向污染全面宣戰，有「三大戰役」，分別是大氣、水和土壤污染防治。本屆環資委配合常委會全面修改了環境保護法、大氣污染防治法，正在修改水污染防治法，牽頭起草的土壤污染防治法已列入常委會今年的立法計劃。近年來環境品質儘管有所改善，但離人民的要求還有很大差距，因此他們要以人民的滿意作為工作目標。

袁駟又承認，被稱為史上最嚴的新環保法於前年1月1日正式實施後，確實也有問題出現。一部法律要得到有效實施，最關鍵的就是要落實責任。環境保護法裏有三方面的責任，一是政府的環境保護責任，二是企業治污的主體責任，三是社會公眾保護環境的責任。針對發現的問題，他們已提出有針對性的意見和建議，國務院和相關部門也給予了充分的重視和回應，目前正在進行認真的整改。今年4月，常委會將聽取和審議國務院的回饋報告。

至於有關校園暴力的提問，王勝明表示，校園暴力多數發生在中小學生之間，全國人大常委會對未成年人保護法在開展了執法檢查的基礎上，今年將開展專題調研；調研的重點之一，便是校園暴力。遏制校園暴力，需要加強家長監護、學校管理，同時也是社會治理的重要內容。

當前，他認為要着重要做好三方面工作，一是準確把握甚麼是校園暴力，應稱為校園暴力還是校園欺淩，或是兩者並用，盡可能劃清校園暴力與非暴力的界限；二是根據校園暴力的不同情形、危害性大小，要完善有針對性的教育懲戒措施，包括完善相關的法律規定；三是加大宣傳力度，凝聚社會共識。

另有關食品安全方面，柳斌杰表示，全國人大常委會根據人民的反映、社會上所出現的食品安全的突發事件和中央的要求，及時修改了2015年10月1日實施的食品安全法，體現了「堅持最嚴的標準、最嚴格的監管、最嚴厲的處罰、最嚴肅的問責」的「四嚴」要求。

在修法不到一年的時間，他們便組織了執法檢查，效果有幾個方面，分別是大力宣傳普及了該部法律、解決了食品的標準問題等突出問題、強化了管理、推動了社會共治格局的形成。惟當前仍有些問題，如食品標準的修訂、出口食品和國內食品兩個標準的問題仍未完全解決，檢疫檢驗機構社會綜合利用的問題仍在整合。他們會繼續監督落實執法檢查的整改，把人民關心的食品安全問題辦好。