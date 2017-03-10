憲法法院通過彈劾案 朴槿惠被罷免下台

(首爾10日訊)韓國憲法法院今日就總統朴槿惠彈劾案作出判決，8名法官一致同意通過彈劾案，朴槿惠成該國史上首名被罷免總統，即時下台。憲法法院指，雖然國會提出的部分指控不成立，但親信干政等大部分指控成立，足以成為罷免的理由。根據韓國憲法，下屆總統選舉將於宣判日後的60日內舉行，很有可能是5月9日。

憲法法院外分別有支持及反對朴槿惠的民眾集會，警方加強法院及總統府青瓦台外的戒備。憲法法院代院長李貞美在判決書中表示，國會的彈劾議案沒有違反法律，並希望今次的裁決可以令國家結束分裂。判決書指，朴槿惠沒有侵犯新聞自由，但容許密友崔順實干政、洩露大量機密文件、介入崔順實控制的Mir及K體育財團成立過程，違反憲法及法律。

李貞美說：「朴槿惠為了崔順實的利益而濫用職權，向其洩露國家機密，並隱瞞崔順實在國家事務上的影響力，這些行為均嚴重損害民主及法治精神。我們一致決定罷免朴槿惠的總統職務。朴槿惠將立刻下台，卸下總統的頭銜。」她批評，總統須本於憲法及法律行使權力，其工作細節須要透明，讓人民可以監察及評估。

李貞美指雖然朴槿惠曾公開表示，承諾積極配合檢方調查，但實際上從未協助檢方及獨立檢察組的調查，甚至拒絕檢方搜查青瓦台，認為這一系列的言行證明朴槿惠沒有守護憲法的誠意，辜負國民對她的信任，屬於無法容忍的重大違憲行為。李貞美稱，當有人懷疑朴槿惠的相關行為時，朴槿惠加以否認，甚至批評懷疑者。

至於備受關注、2014年4月16日「世越號」沉船事故當日，朴槿惠的7小時行蹤，判決書指雖然事故令人無比沉痛，但朴槿惠於事發當日是否認真履行職務，並不屬於彈劾審判的範圍。部分法官在判決書指出，雖然朴槿惠未有切實履行及忠實執行職務的義務，但這不足以免去她的總統職務。

朴槿惠是韓國史上首名女總統，去年9月開始被爆出容許崔順實干政的醜聞。事件愈演愈烈，國會於去年12月以大比數通過總統彈劾案，朴槿惠即時暫停總統職務，由總理黃教安代理。至今日，憲法法院就彈劾案作出終極判決，為歷時92日的彈劾案審理畫上句號。憲法法院的彈劾審判是一審裁定，無法對結果提出異議。