接管排污一年未拟对策 湖9工务局单位遭诟病

（本报斗湖9日讯）工务局废水单位全面接管斗湖市议会排污系统已经有一年时间，可是工务局废水单位始终没有作出一套完整的对策，包括短中期的应急方案与长期的政策。

目前多个住宅区的排污系统都出现阻塞及泵房失灵问题，可是工务局的反应却只是向投诉者透露已经向上层申请拨款或者是回答说必须排队处理。

然而，面对污水满溢问题的用户，绝对没有心情理解或体谅有关方面所提出的各种解释，更何况只要舍身处地，就可以体会倘若无法顺畅的使用厕所，是多麽痛苦的一件事。

一年前，工务局表示虽然已经正式接管以往由市议会所负责维修及保养的废水排污系统工作，可是多个地区的废水排污系统的资料未呈送给工务局，造成工务局在接获投诉时，前往有关地点却无法寻找出埋藏在地下的排污喉管的情景频频出现。

然而，一年后这项理由再也无法成立，更何况市议会的工程单位也坚持已经将全部的资料移送，工务局也再无借口。

事实上，工务局废水单位采用将粪屎直接排入沟渠的方法来缓和住宅区排污系统阻塞问题已是公开的秘密，虽然在一时三刻无法获得拨款的情况下，这不失为应急方针，但也会令人担忧造成卫生问题，引发病症并形成传染。

工务局甚至连泵粪车也没有，目前工务局面对难题，乃是联络市议会原有负责维修与清理排污系统单位人员协助在这段甚长们的”过渡期间”内解决问题。

自从工务局全面接管斗湖废水排污系统之后，投诉案件较以往的确激增，这主要原因固然是像工务局代表所言，除了设备不齐人手不足之外，工务局本身的消极态度也是关键。

废水单位受促勿逃避责任，必须正视斗湖目前所发生的许多排污系统问题，逐步解决之外，也必须作出详尽报告与预算，以便向工务局总部争取改良与增加设备。

工务局全面接管州内所有地方政府排污系统已成定局，那麽不论是喜欢或不喜欢，工务局都应该要想办法解决目前所发生的问题，而不是作出各种理由，因为理由再富丽堂皇，问题始终没有解决。(18#)