朴支持者切腹跳車頂　2死4傷

(首爾10日訊)韓國首爾憲法法院今日通過罷免朴槿惠總統職務的彈劾案，法院外的朴槿惠支持者得悉彈劾案通過後抱頭痛哭，並舉行示威。示威於中午時分失控，示威者企圖闖入憲法法院，與在場的防暴警察發生猛烈衝突。期間，有人懷疑從警車頂跳下，亦有人高呼口號後切腹，血染示威現場。兩名傷者最終返魂乏術，另有十多人在衝突中受傷。

在憲法法院代院長李貞美開始宣讀判決前，朴支持者及反對者已在法院外聚集。朴槿惠的支持者揮舞國旗，而反對人士則手持紅色標語。有穿着海軍陸戰隊軍服的退伍士兵到場聲援朴槿惠，更揚言準備為捍衞民主而流血，又指朴槿惠成為了不公義法庭的犧牲品。當李貞美完成宣讀判決後，朴槿惠的支持者如喪考妣，有人跪地痛哭，亦有人悲傷過度，以國旗抱頭痛哭。有朴槿惠支持者不接受判決，企圖衝進法院，與防暴警察發生推撞。

警方消息表示，部分朴槿惠支持者跟警方發生衝突，亂擲磚塊和酒瓶，並企圖闖入憲法法院，遭全副武裝的防暴警察阻止，一名72歲金姓男子在安國路十字路口示威期間，倒在血泊中身亡。《朝鮮日報》透露，他是被警車上掉下的擴音器撃中頭部致死，有指他是從警車頂上墮地。在安國路地鐵站外，一名50多歲的朴槿惠的支持者高喊：「反對彈劾朴槿惠大總統」後，拿出利器切腹，血流滿地。搶救無效後，在場人士以國旗覆蓋他的屍體。

得悉朴槿惠遭罷免下台後，，有人感動得流下眼淚；更立即開香檳慶祝，「燭光民意取得勝利」、「我們終於做到了」、「只等候拘捕朴槿惠」的口號此起彼落。一名金姓的年輕民眾激動地表示：「終於可以坦坦蕩蕩地面對子孫後代，國民總會取得勝利，韓國是民主主義國家。」

至於要求朴槿惠下台的組織「非常國民行動」指，彈劾朴槿惠只是走向變化之路的第一步，國民在日常生活中仍飽受痛苦。有網民認為，朴槿惠的污名將會永留史冊，更認為當局要拘捕朴槿惠，送她去坐牢。