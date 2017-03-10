陝西媽媽奇招治挑食女 巧製古詩詞主題早餐

(西安10日訊)陝西西安的80後媽媽蔣婭琴，為了應付正就讀小學的女兒的挑食習慣，忽發奇想，將中國古詩詞融合於早餐中，用各種食材製作詩詞的意境，不但成功吸引女兒「胃口」，更讓女兒在吃早餐的同時，感受到中國古詩詞的詩情畫意，記住各種千古名句。

約一年多以前，蔣婭琴的女兒剛升上小學一年級。惟女兒喜歡挑食，常常不認真吃飯。蔣婦為了激發女兒的食慾，為了女兒的營養均衡，開始創作不一樣的早餐。蔣婭琴起初只是在網上找一些照片，依樣畫葫蘆，「第一次做，女兒醒來後很吃驚，都有點捨不得吃」。「特色早餐」成功引起女兒注意，更於臨睡前向蔣婦表示，「媽媽，我還想吃那個漂亮的早飯」。自此，蔣婭琴就不斷「改良」早餐，更提前一晚就構思好第二日的主題，如童話故事、卡通形象等等，然後再準備食材。

其後，蔣婭琴發現僅有童話故事太單調，就開始構思在早餐中加入古詩詞、水墨畫、書法等元素。如一碗白粥上放一個鴨子形狀的煎蛋，然後用蘿蔔裝飾成鴨嘴，配以淡綠色的黃瓜裝飾成粼粼水波，就變成宋代大文豪蘇軾的名句，「春江水暖鴨先知」。

蔣婭琴為女兒製作的「特色早餐」日日新款，不但能激發起女兒的想像力，亦令女兒能感受中華文化，腦海中不自覺就記住各種千古名句，更令丈夫、身邊朋友對此羨慕不已。