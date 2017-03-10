香港尖沙咀珠宝店劫案 独行贼7秒掠走526萬港元鑽戒

(香港中通社10日电)香港尖沙咀10日早上发生金行劫案，独行贼用大铁锤大力击毁橱窗后，掠去约值500万港元的巨钻后逃去，整个行劫过程仅约7秒。警方正调查案件，并在区内展开追截，正通缉一名男子。

事发于早上11时02分，现场为弥敦道99号近海防道一间珠宝店。一名男贼人带同重达逾10磅，长21吋的大铁锤，重击珠宝行外的橱窗约6次，橱窗爆裂，从缺口探手入内，掠去一枚据报价值526.5万港元的钻戒后，向海防道逃去无踪。整个过程被闭路电视记录，行劫时长仅7秒。

事发后，铁锤仍插在橱窗上，现场并遗下一块白毛巾。职员及途人报警求助，警方封锁现场调查。

警方其后在现场附近的乐道21号A后巷一餐厅的洗手间，寻获一个可疑背囊，背囊内有一套衣服。初步怀疑匪徒在厕所内更衣后离开。

油尖警区刑事总督察林志源形容贼人身形健硕，身高约1.8至1.85米，戴黑色鸭嘴帽、黑手套、蓝色口罩，架啡红色太阳眼镜，穿黑色风衣和黑裤。警方发出紧急呼吁，市民若有与劫案有关的消息提供，可联络油尖重案组第二队。

事发时街上亦有大批途人，目睹贼人犯案立刻慌忙走避。一名姓梁男顾客当时正在店内与职员闲聊，突然听到“嘭、嘭”声巨响，又坦言对事件不敢置信，以为疑犯是神经病。（完）