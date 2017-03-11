习近平参加新疆团审议 坚持把维护稳定作为政治责任

(香港中通社北京11日电) 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平10日上午在两会新疆代表团参加审议。他听取和记录了多名代表的发言，不时提问与大家交流，并发表重要讲话指出，要紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以推进新疆治理体系和治理能力现代化为引领，以经济发展和民生改善为基础，以维护祖国统一、促进民族团结等为重点，坚决维护社会和谐稳定，切实贯彻新发展理念，全力保障和改善民生，不断巩固民族团结，努力建设团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的中国特色社会主义新疆。

央视10日报道，习近平首先肯定了新疆过去一年工作，然后强调指出，新疆是中国西北重要安全屏障，战略地位特殊，面临的问题特殊，做好新疆工作意义重大。

习近平指出，要坚持把维护稳定作为政治责任，立足抓早抓小抓快抓好，谋长远之策、行固本之举、建久安之势、成长治之业。要贯彻新发展理念，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，培育壮大特色优势产业，加强基础设施建设，加强生态环境保护，严禁“三高”项目进新疆，加大污染防治和防沙治沙力度，努力建设天蓝地绿水清的美丽新疆。

习近平还指，要从稳疆安疆的战略高度出发，紧紧围绕各族群众安居乐业，多搞一些改善生产生活条件的项目，多办一些惠民生的实事，多解决一些各族群众牵肠挂肚的问题，让各族群众切身感受到党的关怀和祖国大家庭的温暖。要全面落实精准扶贫、精准脱贫，把南疆贫困地区作为脱贫攻坚主战场，实施好农村安居和游牧民定居工程、城镇保障性安居工程，完善农牧区和边境地区基本公共服务，努力让各族群众过上更好生活。（完）