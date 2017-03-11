山西警方破跨省販毒集團 89人落網檢5公斤毒品

（中新社太原11日电）记者10日从山西省吕梁市公安局新闻发言人办公室获悉，当地交城县警方成功侦破中国公安部督办的“7·15”特大贩毒案件，抓获涉案违法犯罪嫌疑人89人，涉及中国多个省份及香港地区，缴获各类毒品超过5千克。

2016年7月15日，吕梁市交城县公安局巡特警大队在侦办一起吸毒案时，发现了一名绰号叫“大波”的东北男子大宗贩卖毒品的线索。经过初步侦查，获取了一个跨省贩毒团伙长期贩卖毒品的重要线索，警方随即成立专案组全力侦破。

经过专案组民警近两个月的缜密侦查，“大波”贩毒团伙的毒品来源及成员的基本信息、落脚点等情况逐渐清晰。2016年9月10日凌晨，警方在吕梁市离石区将犯罪嫌疑人“大波”及其同伙抓获，现场缴获疑似毒品冰毒609.93克，毒资6.5万元人民币，涉案车辆一部。不久后，警方在太原市将“大波”的上线宋某抓获。

经审讯，毒贩宋某（绰号“豹子”）交代，自2014年以来，多次从河南省平舆县、陕西省南郑县、安徽省临泉县及阜南县、山西省太原市等多地购得毒品冰毒约70千克、500余克麻古，后贩卖给犯罪嫌疑人陈某平、赵某明、赵某飞、李某利等人获取巨额利润。

至此，一个由犯罪嫌疑人宋某等人组成的特大跨省贩毒团伙逐渐浮出水面。由于“7.15”贩毒案件案情复杂，涉案嫌疑人较多，2016年10月9日，中国公安部将此案列为部督毒品目标案件。

此后，警方再次抽调30余名警力成立7个侦查组，辗转6省8市县，同步开展侦查抓捕工作，先后将涉案的89名违法犯罪嫌疑人全部抓获。

经查，该团伙贩毒网络结构层面达六层，犯罪嫌疑人分布陕西、河南、安徽、山西、广东、香港等地，团伙成员绝大多数人员吸食毒品，以贩养吸。此案中，警方共缴获冰毒4892.722克、麻古20.24克、土制海洛因157.5克、大麻34.65克、K粉4.2克；缴获涉案毒资26万余元人民币，毒品交易账本10余本，轿车12辆，笔记本电脑6台，银行卡40余张。（完）