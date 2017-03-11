支持湖中区国际狮会爱心晚宴 沈观益慨捐一万三千令吉

(本报斗湖十日讯)斗湖中区国际狮子会配合筹募医药器材与穷苦人士白内障晶片及慈善福利活动基金而举办的爱心晚宴今再获得拿督沈观益局绅捐献一万三千令吉以示支持。

拿督沈观益局绅表示赞赏这是一个很好的医药计划活动，其可以帮助本地居民，特别是增加医药设备使更多病人从中受恵．

他也特别注重穷苦人士协助白内障晶片使他们重见光明，也希望斗湖热心人士踊跃给予响应这有意义的活动，他本身则鼎力支持此项活动。

该项爱心晚宴将在本月十八日(星期六)晚上六时三十分于玉波基金大厦举行。

有关筹募的医药器材乃为医院的洗肾机及小儿紧救室的未足月婴儿心脏心跳含氧量测量仪器。

此项活动筹募目标为二十万令吉，所筹获的款项除去费用将七十巴仙用作医院购置医药器材用途，其他三十巴仙作为该会常年慈善福利活动基金。

当晚将邀请大马奇男子费奇，大马歌坛首位奇男子,能歌善舞,双合音唱腔,震撼大马乐坛,有他出现的地方,肯定让你视觉,听觉得到双享受境界。Astro经典名曲歌唱大赛2013十强歌手的李一民，中华英雄 – 李一民浑然天成的专属魅力，标准的身形、最具代表的一头白发成了本年度最具印象卖点的选手。每一次的演唱都力求新突破，能够深情款款亦能惊喜万分，高度的可塑性丰富了他在舞台上的每一个可能性。及本地知名歌手献唱。

当晚餐券分为一千，三千，五千一台，一万令吉以上荣誉券，凡捐献三千以上获得上台剪彩，有意购券者可联络筹委会主任黄赐慰，0109335311。副筹委会主任杨素桃，0168261748。委员蔡秋婵，0128633762。 (14)