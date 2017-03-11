日本福島核事故６週年 仍有近８萬居民在避難

（新華社東京１１日電）日本福島核泄漏事故６週年之際，福島縣知事內堀雅雄就災後重建等情況接受新華社記者採訪時說，目前仍有近８萬名強制疏散的原福島縣居民在縣內外避難，福島縣政府通過在全國設置諮詢服務點、協助民間團體在避難地開展援助活動及發行地方刊物等形式，幫助避難居民將生活穩定下來，並努力維持著他們與故鄉的聯繫。

“３·１１大地震”引發核泄漏事故後，日本政府將福島核電站周邊佔福島縣面積約１０％的區域劃為避難區，這一區域內輻射水準嚴重超標，居民被要求強制疏散。如今這一避難區面積已有調整，佔福島縣總面積７％左右。

據介紹，截至今年４月１日，福島縣避難區面積將進一步縮小至全縣面積的約２．６％。在已解除避難禁令的地區，部分市町村返鄉居民比例達七成，但有些市町村只有約一成居民返鄉。

內堀雅雄表示，解除避難禁令不是終點，只是當地復興的起點。為了讓更多避難居民返鄉，福島縣將與日本中央政府以及基層市町村一起努力治理生活環境。此外，還將基於解除避難禁令的新動向，為避難者早日返鄉及生活重建提供支援。

據他介紹，福島縣主要從監測空氣輻射情況、檢查食品和水中放射性物品質及清除土壤污染等方面對環境進行治理。目前，福島縣內公共設施及學校、保育所、公園等地設置了超過３７００臺實時輻射檢測儀，公佈在縣政府所屬網站的監測結果顯示，除避難區外，目前福島縣內空氣輻射值已與世界主要城市處於同樣水準。

對食品和飲用水中放射性物品質的定期檢查結果也全部公佈在福島縣政府網站上。福島縣要求農林水產品上市前必須接受檢查，如大米需逐袋檢查，目前市場上已沒有超過日本國家放射性物品質標準的蔬菜、水果、大米、畜牧產品和海產品。２０１１年５月之後也再沒有檢出過超標飲用水。

據日本媒體報道，福島核事故造成的污染土壤總量達數百萬立方米。福島縣計劃今年３月末完成避難區以外的土壤污染清除工作。目前，日本政府正在福島核電站所在的福島縣雙葉町和大熊町建設中期貯藏設施，用於儲存清理過程中產生的污染土。

２０１５年年底，日本岡山大學研究生院環境生命科學研究科教授津田敏秀等人在《流行病學》雜誌發表論文指出，受福島核事故泄漏大量放射性物質影響，福島縣內兒童甲狀腺癌發病率是日本全國平均水準的２０至５０倍。

針對這一情況，內堀雅雄辯稱，在縣民健康調查中獲得的甲狀腺癌發病情況，是通過以無症狀人群為對象進行廣泛檢查而獲得結果，這和因有症狀而到醫療機構檢查並確診的情況有所不同，不能作單純比較。

不過，福島縣立醫科大學已成立了“甲狀腺護理支援隊”，由專家對甲狀腺癌患者及家屬進行心理輔導和支援。縣政府還通過“甲狀腺檢查支持事業”等項目對患者予以經濟援助。

福島第一核電站佔地約３５０萬平方米。２０１１年，“３·１１大地震”引發的海嘯襲擊核電站，核電站１至３號機組堆芯熔化，大量放射性物質泄漏導致了這場繼切爾諾貝利事故之後最大的核泄漏事故。（完）

全日本哀悼死難者 鮮花獻亡靈

6年前的日本311大地震及海嘯，造成逾1.8萬人死亡及失蹤，隨之而來的核災，令大量失去至親的災民流離失所。日本各地民眾趁着6周年紀念日，舉行多項悼念儀式。

日本政府在東京武道館舉行悼念儀式，首相安倍晉三及多名官員均有出席，而文仁王子伉儷則首次代表日皇明仁及王后美智子出席。踏入下午2時46分、即6年前海嘯來襲的一刻，全場默哀1分鐘。來自福島、宮城、岩手等地的死者家屬與安倍致詞。

宮城縣石卷市是海嘯重災區，一間失去84名師生的小學架起靈壇致祭死者。在仙台市，大批市民走到海嘯紀念碑祈禱和獻花。名取市則安排了放氣球儀式，讓倖存者向死難的家人傳達心意。不少災區民眾均到墓園拜祭死難的親人，福島縣相馬市有市民在大海拋鮮花。遠在大阪的國寶級相撲手們亦有出席悼念。