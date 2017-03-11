星期天徒步会大会选举 陈志新慷慨赞助

（本报斗湖十日讯）配合斗湖星期天徒步会于本月十九日晚上六时三十分假夜来香冷气餐厅召开第十三届（2015-2016）第二次常年会员大会暨选举第十四届（2017-2018）理事会，该会的长年赞助嘉宾拿督陈志新亦慷慨热情赞助当晚的晚宴费用。

斗湖星期天徒步会会员大会筹委会主任李年芳是在秘书吴秀权及财政林素英的陪同下特别拜访拿督陈志新，而向来支持健康徒步运动的拿督陈也慷慨报效餐宴的费用。

筹委会主任李年芳对于拿督陈的鼎力支持也特别表达感激之情，后者在支持该会活动总是慷慨大方报效。

李主任较后也再次提醒会员，由于今年为选举年，凡有意竞选理事者也可以向他本身或秘书吴秀权领取表格，截止日期为三月十二日。

主办单位同时也希望会员们能尽快向主办单位登记购票，尤其一些甚少参与徒步会活动的会员，他们可以借着会员大会相聚一起，增进联系，同时一尽会员的责任。本会今年也特别赠送一份精美纪念礼品予每位参加大会的会员们。

为了方便会员购票，主办单位也将会在每个星期的徒步跑处进行售票，会员如有疑问也可以联络会长罗子雄（0128178668），筹委会主任李年芳（0168261241）或财政林素英（0178908899）。

出席的会员当晚除了进行聚餐外，当晚亦将颁发委任状予该会顾问团，其余活动也包括了趣味游戏，幸运抽奖，卡拉OK等。