朴槿惠被罷免政局亂 美國薩德部署續推動

(中央社 華盛頓11日綜合外電報導)美國軍方今天表示，儘管韓國總統朴槿惠遭彈劾解職，引發韓國政壇危機，美國將繼續在韓國部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反導系統）。

美國7日開始在韓國部署首批薩德反導系統零件裝備，以回應北韓試射彈道飛彈和核子試爆。

韓國目前被看好能取代朴槿惠的人選，對薩德的看法分歧。1名知名反對黨人選呼籲檢視薩德部署，另1名則在最近告訴中國大陸媒體，應該取消部署薩德反導系統。

美國防部發言人戴維斯（Jeff Davis）上校表示，薩德是國與國之間已經達成的協議，且在北韓威脅下有正當理由。戴維斯婉拒評論韓國國內政治。

戴維斯在記者會上說：「領導人隨著時間推移而改變，一直以來都這樣。」「我們已經和韓國達成協議，這是他們需要的裝備…軍事上的需要。協議已經達成，我們仍致力兌現。」

詢及美國是否會繼續運送薩德零件至韓國時，戴維斯說：「是的」。

曾任職白宮的華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）韓國問題專家車維德（Victor Cha）認為，薩德部署走回頭路的機率不高。

他說：「倘若薩德在大選前部署，鑑於北韓的飛彈威脅，我認為新政府不會冒然要求退回薩德。」

美國官員告訴路透社，薩德可在數週內運作。五角大廈婉拒透露，薩德何時可以啟用。