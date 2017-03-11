第十八届城市日帆船公开赛 斗湖帆船俱乐部队成绩标青

（斗湖讯）斗湖帆船俱乐部的帆船队于上周六在亚庇参与为期两天的第十八届城市日帆船公开赛获得优异的表现。

这次的帆船公开赛是从二月二十五日至二十六日在亚庇帆船俱乐部进行，该主办单位亚庇帆船俱乐部副主席在闭幕典礼中表示这次的帆船公开赛除了吸引来自沙巴各地区之外，也吸引了汶莱区及吉隆坡区的参赛选手。参赛手们都是来自山打根帆船俱乐部、亚庇帆船俱乐部、斗湖帆船俱乐部、亚庇海军俱乐部、沙巴帆船公会、吉隆坡帆船俱乐部及汶莱帆船俱乐部。他也十分感谢大家的热烈地参与，使这次的帆船活动能够成功圆满结束。

在这次比赛中，该主办单位也特别邀请 Datuk Jones 作为颁奖贵宾之一。 Datuk Jones 在致词中表示此活动非常有益身心并呼吁青少年们积极参与此项活动。此外，他希望所以的参赛选手都要好好爱惜及保护海洋环境。

来自于斗湖帆船俱乐部的帆船代表队在教练Albert Kok引导之下获得标青的成绩。其成绩如下：

乐观型小型帆船新手组选手:

Heu Xin Yee (第一名, 斗湖巴华中学)、 Kynaston Lim(第三名, 斗湖名望国际学校)、Calvin Kong (第六名, 斗湖公民小学)。

教练 Albert Kok 表示这次帆船赛中对参赛手来说是一个很好的体验及考验，这次的比赛也提升参赛手们在大海如何独立应对的能力。他也感谢所有参与今次的公开赛的选手们、所有的父母们及理事会，尤其是该俱乐部今届的主席Commodore Peter Dieh全力的支持。