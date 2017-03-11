長征七號火箭抵海南 下月搭載天舟一號升空

(香港中通社11日电) 用于发射天舟一号货运飞船的长征七号遥二火箭11日安全运抵中国文昌航天发射场。该火箭4月中下旬会将天舟一号货运飞船发射升空，天舟一号随后将多次“牵手”在轨运行的天宫二号。

新华社11日报道，中国载人航天工程办公室透露，长征七号遥二火箭按流程完成了出厂前的所有研制工作，从天津港起程后，经过一周多的海陆运输，于11日安全运抵文昌航天发射场，并开展发射场区总装和测试工作。

长征七号是中国新一代中型运载火箭的基本型号，可为中国载人航天工程发射货运飞船，也可用于发射人造卫星等其他载荷。这型火箭采用液氧煤油发动机等新技术，近地轨道运载能力13.5吨，于去年6月25日在文昌航天发射场成功完成首次发射飞行任务。在首飞试验结果分析基础上，长征七号遥二火箭按照发射天舟一号货运飞船的状态变化要求，开展了相应优化设计，进一步提高了相关产品的可靠性，满足发射任务要求。

央视11日报道，目前，发射场设施设备状态良好，各项准备工作有序进行。天舟一号货运飞船正在发射场按既定程序开展测试工作，计划4月中下旬由长征七号遥二火箭发射升空。这次任务将是中国天舟货运飞船和长征七号运载火箭组成的空间站货物运输系统的首次飞行试验。

按计划，天舟一号发射入轨后，将与在轨运行的天宫二号先后进行3次自主快速交会对接、3次推进剂在轨补加，以及空间应用和航天技术等多领域实（试）验项目。

华西都市报11日报道，全国政协委员、中国载人航天工程总设计师周建平指出，今年是中国载人航天工程的重要一年，今年中国载人航天工程将全面走完“第二步”，迈进“空间站时代”。接下来第三步将是建造空间站，解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。（完）