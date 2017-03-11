韓總統彈劾案 再多一示威者亡 萬人慶「倒朴」成功

(首爾11日訊)韓國憲法法院昨日通過總統彈劾案，朴槿惠被罷免下台。支持朴槿惠的支持者不服判決，與防暴警員衝突。警方表示，再多一名示威者死亡，令衝突的死亡人數增至3人。另外，昨晚首爾市中有數萬人集會，慶祝「倒朴」成功，而撐反朴槿惠的民眾今日將上街。

韓聯社報道，一名姓李的74歲老翁於今早上午6時45分，在首爾醫院不治。警方表示，這名死者於昨日中午12時半，在首爾中部一個集會與警員對峙期間不適暈倒，之後送院搶救，但延至今日不治。警方在徵得死者家人的同意後，計劃為死者驗屍，以確定死因。醫院其後表示，老翁是死於心臟病發。此外，警方昨日拘捕7名示威者問話。

隨着朴槿惠被罷免下台，過去數月上街「倒朴」的民眾，昨晚在首爾市中心光化門廣場舉行集會慶祝。他們手持「拘捕朴槿惠」及「朴槿惠被罷免，燭光勝利」等標語，也有人悉心打扮，穿上發光的衣服，現場氣氛猶如舉行嘉年華一樣。

支持及反對朴槿惠的民眾，將於今日稍後在首爾舉行集會。為防雙方在街頭爆發衝突，首爾警方計劃部署接近2萬名警員，以及出動過百輛警方巴士，分隔兩批民眾。「倒朴」示威者發言人表示：「我們要求拘捕朴槿惠，還要代總統黃教安辭職下台。」

另外，朴槿惠被罷免後沒有即時離開總統府青瓦台，消息人士指這是因為朴槿惠位於三成洞的私人住所，因狀況欠佳而需要維修，所以她無法即日返回住所居住，但工程有望於一、兩日內完成。

不信被罷免

朴槿惠致電助手確認

韓國前總統朴槿惠昨日被彈劾下台後，仍未搬離總統府青瓦台。有指朴槿惠昨日透過電視收看憲法法院宣布判決時，對結果感到難以置信，更致電給助手確認判決。另外，韓國選舉委員會今日宣布，最遲於5月9日前舉行總統選舉。

《朝鮮日報》引述消息人士指，憲法法院昨日以電視直播的形式，宣布彈劾案的判決時，朴槿惠獨自一人在青瓦台收看。當法院宣布通過彈劾案後，朴槿惠感到難以置信，立即致電助手確認判決。一名助手形容，朴槿惠對判決感到震驚，並感到沮喪及灰心，「她希望可以獨處一段時間」。另有報道指，朴槿惠需要時間平復心情。朴槿惠由昨日一直保持沉默，有政圈中人認為：「這是在委婉地對彈劾決定表示不滿。」

至於朴槿惠何時離開青瓦台，報道指當她位於三成洞的私人住所完成維修及清潔後，她就會動身離開。有青瓦台人士指，朴槿惠今日無法搬回私人住所。當地傳媒則拍到，有工人把相信屬於朴槿惠的物件，從貨車搬入其私人住所。警方則在住所附近一帶，部署超過200名警員戒備。

另外，韓國選委會主席金永德（Kim Yong Deok，音譯）今日宣布，最遲於5月9日前舉行總統選舉，承諾將是公平公正。他稱擔心政治立場不同，或導致選前氣氛過度熾熱。他又指，今次選舉將是解決分裂、達至國家團結及和諧的機會。