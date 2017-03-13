(中新社北京13日电）中国全国政协十二届五次会议13日上午顺利完成各项议程，在北京人民大会堂圆满闭幕。

北京初春，长安街边玉兰花绽放。上午9时30分许，中国领导人习近平、李克强、张德江、俞正声、刘云山、王岐山、张高丽等步入会场，与2000余位全国政协委员共同出席闭幕会。

今年大会期间，习近平等党和国家领导人深入界别小组听取意见，与委员们互动交流，共同谋划促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定的有效措施，“充分展示了社会主义协商民主的生机活力。”中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声在总结此次会议时说。

今年，中国共产党将召开第十九次全国代表大会，这是党和国家政治生活中的一件大事。“置身伟大时代，投身伟大事业，人民政协各级组织和广大政协委员责任重大、使命光荣。”俞正声说。他同时提出要提高政治站位，要有效凝心聚力，要勤勉履职尽责，要严格修身律己等要求。

俞正声呼吁广大政协委员要紧扣经济社会发展献计出力，真诚协商、务实监督、深入议政，多建诤言，共谋良策，推动中共中央大政方针落地见效，促进人民福祉不断改善。同时，“守法遵章，拒奢尚俭，模范践行社会主义核心价值观，始终心系国事、情牵民生、德润人心，做一个有定力、有情怀、有担当、有作为的政协委员。”

回顾本届政协全国委员会走过的四年，可以看到，以全体会议为龙头，以专题议政性常委会议和专题协商会为重点，以双周协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政新格局基本形成，民主监督实践进一步深化。

其中，沉寂48年后以新名称新形式、在2013年10月重新开启的“双周协商座谈会”，可谓“一大亮点”。座谈会由俞正声主持，除去春节等节假日，以每两周一次的频率召开，议题涵盖了民众关心和舆论关注的多种国计民生重要问题。

此外，全国政协委员四年来通过扎实调研、协商、监督等形成两万余件提案，也为中国经济社会发展、民生环境改善等方方面面起到了不可忽视的重要推动作用。

“一届政协委员，一生政协情缘。”俞正声说，今年是十二届全国政协工作的最后一年。“我们要倍加珍惜宝贵时间，倍加珍惜委员荣誉，锲而不舍，奋发向上，不忘初心，敬终如始，恪尽职守，不懈怠、不松劲、不停步，在时代发展大潮中和人民政协舞台上，定格人生奋斗坐标，留下生动政协故事，以新的业绩为人民政协事业增光添彩。”

闭幕会还通过表决，增选梁振英为政协第十二届全国委员会副主席，并表决通过了关于常委会工作报告的决议、本次会议政治决议，鼓掌通过提案审查情况的报告。

报告显示，截至3月7日17时，本次大会共收到提案5210件，经审查，立案4156件。提案涉及中国经济建设、政治建设、社会建设、生态建设等领域。（完）