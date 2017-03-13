(中新社北京13日电)3月13日，62岁的全国政协委员、香港特别行政区行政长官梁振英，当选全国政协副主席。

梁振英出身寒门，凭着自己的刻苦、拼搏，成为专业界翘楚，后又步入政坛成为领袖，可说是“狮子山下的香港精神”典型范例之一。2012年3月25日，梁振英当选香港特区行政长官。去年12月9日，他宣布不争取连任，将于今年7月结束5年行政长官任期。

梁父少年时自山东威海赴港，从事收入微薄的警察工作。从小就帮着母亲做胶花补贴家用，梁振英直至赴英留学仍依靠半工半读维持自己的学习和生活费用。23岁以第一名的毕业成绩回港，进入老牌英资企业“仲量行”工作，仅用5年便成为这家公司200年历史中最年轻的合伙人。

1993年，他参与创建梁振英测量师行，2000年与其他公司合并为戴德梁行。2011年底，梁振英辞去戴德梁行董事局职务及亚太区主席一职，参选香港特区行政长官。

今年是香港特区基本法实施20周年。基本法是香港特区的宪制性文件，规定香港实行的制度，确保国家对港基本方针政策得以实施。梁振英从政之路的起步与之紧密相连。1985年，梁31岁，基本法起草工作开始后，他受邀担任咨询委员会委员；3年后，出任咨委会秘书长。在咨委会期间，梁振英收集了大量港人的意见和建议，为基本法顺利起草付出辛勤工作。

1995年底，香港特别行政区筹委会成立，41岁的梁振英出任筹委会副主任。1997年7月，梁振英作为首任香港特区行政长官董建华行政团队的一员，先后担任行政会议成员、召集人等职。他还是第十届、十一届全国政协常委。2012年3月，梁振英当选香港特区第四任行政长官，并获中央政府任命。

担任行政长官以来，梁振英坚定贯彻执行“一国两制”方针和基本法，带领特区政府管治团队依法施政，勇于解决香港社会长期积累形成的困难和问题，广泛凝聚社会共识，在发展经济、改善民生、推进民主、促进和谐以及加强香港同内地的交流合作、促进国际联系等方面取得的成绩有目共睹。

在处理政改问题、应对非法“占中”事件、依法打击和遏制“港独”活动等一系列重大政治法律问题上，中央政府评价梁振英“敢于担当，坚决维护国家主权和安全，坚决维护基本法权威，坚决维护香港社会大局稳定和广大市民福祉，坚决维护法治，表现出坚定的爱国爱港立场和驾驭复杂局势的能力”。

今年1月，梁振英发表任内最后一份施政报告，指过去4年香港经济温和增长、通胀回落、失业率极低；政府全力扶贫、安老、助弱，鼓励就业，贫困人口下降。他指出，香港是国家不可分离的部分，香港完全没有“独立”或以任何形式分离的空间。在“一国两制”下，每一个香港人都有义务全面遵守基本法，维护国家主权、安全和领土完整。

梁振英5年任期遭遇某些舆论长期阻击。当其宣布不争取连任，有持反对立场的香港政坛人士撰文表示，梁振英确实是在重重困难中，全心全力为香港做了一些有益的事，例如纠正上届政府向大地产商倾斜的房屋政策；打击“港独”，纠正个别议员把庄严宣誓小丑化，让“一国两制”重回基本法的正轨。

梁振英妻子为唐青仪，二人育有1子2女。有媒体报道指其小女儿梁齐昕近来健康状况欠佳。梁振英在介绍不争取连任决定时说，他须在未来一段时间照顾好家庭，须在对社会未来数年的责任与对家庭的责任之间，作一个负责任的选择。（完）