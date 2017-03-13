香港中通社13日电)位于浙江舟山的波音737完工和交付中心项目将于3月底正式开工建设。产业园将力争在2018年底交付首架飞机，年交付量将达100架。

澎湃新闻13日报道，在本月10日举行的浙江舟山群岛新区航空产业对接会上，共有来自75家国内外航空装备及零部件制造企业、航空产业协会组织、投融资机构和航空科研机构及百余名客商参加。舟山航空产业园建设指挥部相关负责人介绍说，舟山航空产业园将分为“一园两区”，飞机制造园区位于朱家尖，规划面积为7.88平方公里，将分为干线飞机制造区、通用飞机制造区、航空配套区、空港保税区等多个区域。零部件制造园区则位于本岛北部的舟山经济开发区。

最受外界关注的波音项目就坐落在干线飞机制造区，将主要由两部分组成：由波音公司与中国商飞合资的737完工中心，以及地处相同位置、由波音公司独资的737交付中心组成。该项目一期占地40公顷，建筑面积约6万平方米。

项目主要设施包括：1个制造机库、1个喷漆机库、1个交付中心办公大楼、4个检修机库、公共设施及消防站、1个仓储设施、与机场相连的停机坪和滑行道。根据建设方预计，本月底开工后，全部厂房及设施将于明年5月交付，并力争在明年底正式交付第一架飞机。

中国新闻网等媒体报道，根据此前与波音公司的合作计划，合资公司将开展737MAX系列飞机机上娱乐系统、内饰安装、涂装、维修和交付支持及其他服务。实现完全产能时，将可在1年时间内交付100架飞机，并将创造2000个就业机会。这是波音公司首次将737生产系统的一部分延伸到海外，这也令浙江省迎来了工业经济的新增长点。

上述负责人透露，舟山航空产业园将力争到2025年全面形成航空产业链，实现总装、交付、改装各类飞机600架以上，飞行时间近4万小时的产业规模，每年实现产值规模达700亿元（人民币，下同）以上，产业链带动效益千亿元以上，成为中国民用航空制造业的新增长极。（完）