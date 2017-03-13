(中新社北京13日电) 综合消息：海地民防局当地时间12日表示，当日凌晨在海地北部城市戈纳伊夫发生严重车祸，一辆巴士在肇事逃逸时又撞向人群，已造成至少38人身亡，十余人受伤。

据该国民防局局长弗斯汀（Faustin）透露，该巴士是由海地北部区首府海地角开往海地首都太子港。在途经戈纳伊夫时撞到两名路人，造成一死一伤。随后，司机逃逸并冲入正在举行节日游行的人群，当场造成34人身亡，另有4人因救治无效死亡。

民防局发言人谢瑞勒斯（Cherilus）表示，巴士司机和全部乘客已经被带到警局接受审讯。

当地警察局局长博纳勒斯（Bornelus）则表示，所有乘客已被释放，肇事司机已经逃离，而对于车祸原因目前尚不清楚。

据英国广播公司报道，在车祸发生后，愤怒的人群向该巴士投掷石头，并且有人试图将其烧毁，场面非常混乱，造成更多人受伤。

车祸发生后，海地总统乔夫内尔.莫伊斯向遇难者家属表达慰问，并表示将敦促有关部门对车祸原因展开调查。

车祸发生时，大批民众正聚集在道路中央，举行“拉拉（Rara）”狂欢游行。“拉拉”是起源于海地的音乐表演方式，多在复活节周举行。“拉拉”游行通常在街道进行，有很多街头艺人演奏海地传统音乐，并有大量民众加入其中一起跳舞。（完）