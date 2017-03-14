(本报斗湖十三日讯)斗湖乐龄公会昨午于会所成功召开第十一届(2016-2017)年度理事第二次会员大会暨选举(2017-2018)新届理事，莫少明以116票对30票胜陈德忠出任该会新任主席职。

该会主席许德强致词时表示，此次大会将选出第十一届理事会，他始终相信新届领导层是更有能力引导该会会务迈进新的里程碑，固然，大会可能会有选举，他个人认为有选举是好现象，真所谓有竞争才会有进步，会员们将会以最高智慧选出心目中理想的领导人，无论是谁当选，他都会给予祝福。

他于日前生日会庆典上早已宣布不寻求连任，虽然不在职，他对该会会务仍然关心，对于两年来，理事和会友们的协助与配合，也顺利完成在任时的任务，在此，向大家表示感谢和敬意。

有关该会遗失新买店屋会所地契经该会永久名誉顾问杨永荣荣誉少校的协助和跟进，经张彭大律师楼处理文件，并于2016年五月六日刊登报章广告眾无异议，斗湖土地局于2016年八月八日正式接受处理，目前等待正式地契发下即可，他也藉此向杨永荣荣誉少校表示谢意。

最后，他对大家给予热爱与支持，再次表示感谢，并祝福诸位身心安康，家庭幸福，事业有成，并愿第十届第二次会员大会圆满成功。

此次选举，除了秘书及副秘书无对手外，其余的主席，副主席，财政及理事职均出现竞争。

兹将第十二届(2017-2018)新届理事名单列下:主席:莫少明。副主席叶新华。秘书:曹秀莹。副秘书洪瑞芳。财政:陈翠玉。理事:谭天送，曹翠秀，沈明珠，洪瑞梅，吴景芳，刘树军。

后补:黄庆送，邓国庆。(14)