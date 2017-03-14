（亚庇讯）亚庇翠鸟园恩惠堂即将于本月十八至二十日（周六至周一）， 举行一连三天的快乐假期儿童营。营会地点定在亚庇苏拉曼路一间私人半独立屋。 三天两夜的活动均精心策划安排。

今年的儿童营主题是 “发现” 。主要教导孩子们 “发现” 圣经的奥秘; “发现” 上帝的大能; “发现” 神的爱。

三天的节目内容亦如往年般多姿多彩, 有唱诗赞美、体能大挑战、创意认识圣经、手工制作、午茶DIY、电影观赏等等。

今年, 主办当局还特别安排在第二天 (星期天) 的下午两点带孩子们去斗亚兰的 “牛仔园” 参观及体验。这参观环节，欢迎家长们随行。

如往年般，此次儿童营的目的，是为了让孩子们的学校假期过得充实、有意义。孩子们不单单学习圣经，也从中学习自立、礼仪、责任、爱与分享。

此儿童营公开给所有 6岁到12岁的孩子（只限非回教徒）。 我们的主要媒介语是华语。三天两夜的费用，只需RM50。 活动于三月十八日星期六早上八点半点开始报到，并在星期一下午两点结束。

凡有兴趣为孩子报名参加的家长们，欢迎联络主日学老师赖依秀 （016- 8330034），或筹委叶碧馨 (016-6791645)，又或致电翠鸟园恩惠堂办公室 （088-389371）。名额有限， 报名从速。截止日期是三月十六日（星期四）下午三点正。

让我们给孩子们一个不一样， 却又充实、好玩、有趣的学校假期。让我们一起在这快乐儿童营里，学习以生命来荣耀神!