（斗湖13日讯）随着成功的举办了2016年世界演讲日之后，斗湖再次举办2017年度的世界演讲日。

在李再有带领下的同一班筹委会正在积极工作让这个盛大的世界演讲日如期举行。

去年斗湖写上历史上光辉的一页，成为唯一一个在马来西亚举办世界演讲日的城市。今年这项演讲盛会将在3月15日傍晚在位于效忠园的斗湖名望国际学校举行。到时将有超过20位演讲者上台做出精彩的演说。他们都是不同的年龄，来自不同的工作区域甚至不同的地方。有些演讲者要花上几个小时的车程到来。也最少有一位是从吉隆坡搭飞机过来的。

这次的演讲日将在傍晚7点开始，预料将在10点以前结束。

每一位演讲者有5分钟的时间来分享他们对更美好的世界的感想，概念和经验。 “一个更美好世界的概念”是今年世界演讲日的主题。演讲者可以选用英语国语或者是华语来演说。

我国高教育部副部长及斗湖国会议员拿督叶娟呈博士绅局也慷慨的赞助此项节目。她也是去年世界演讲日的赞助人。她说，2017年度的世界演讲日是全球性的演说和演讲的庆典。她感到非常荣幸斗湖能够再次参与这项很有意义的事项，让大家有机会用演说和声音来跟世界上其他朋友们分享他们的理想，观念，概念与经验。不能够亲自出席的拿督叶希望此次的世界演讲日会成功的进行，为斗湖再次争光！

今年度的世界演讲日再次由高知名度及精通多种语言的讲师李再有和斗湖明望国际学校的初级讲演会联合举办。李再有也是该校初级讲演会的创会人。

同时，李再有的经验和知识也受到世界演讲日的肯定而被推选为今年度世界演讲日最佳演说的评判之一。他将会与以世界各地的其他评判们一起选出今年度世界演讲日最佳的演讲者。评判的重点是在演说者内容， 表达和针对对世界演讲日主题“ 一个更美好世界的概念“的适合性。

2017年世界演讲日欢迎大家支持和观赏，入场免费。如果要知道更多详情可以在谷歌寻或者面子书搜索World Speech Day Malaysia 2017。

不能够到现场支持人也可以经过智能手机用Rings Live观看现场直播。大家只需要下载及安装Rings Live的官方软件然寻找WSD MY 就可以同个时候在世界每一个角落 看到在斗湖举办的世界演讲日。主办当局也会用面子书的Facebook Live直播。