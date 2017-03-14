(本报斗湖13日讯)好不容易从阿拨士路转入直至机场大厦路段的街灯问题已经解决，但是阿拨士机场大道的路灯又被投诉会时亮时暗，又着又关。

一位乘搭昨晚航班飞机抵达的廖姓青年向媒体披露上述消息，并拍照作为证据。他表示，明显发生故障的路灯，在他驾驶过程中一直闪烁不定，令人眼花缭乱，容易形成交通意外。

他表示，由于经营拖运生意，本身时常会前往机场，因此对路途的事物难免较一般人更关注，同时也更希望阿拨士机场大道的各种措施都能平常发挥，尤其是夜里照亮路道的街灯，对来往驾驶员与乘客的生命带来极重要的保障。

廖姓青年透露，当拖拉了三年的阿拨士路转入斗湖机场的路段终于大放光明，他不禁大赞斗湖市议会， 特别是新上任不久的市议会主席阿里祖兹。

但是言犹在耳，阿拨士机场大道的街灯就发生故障，真是叫人哭笑不得。希望市议会主席可以再接再厉，尽快要求有关方面将问题解决。

斗湖市议会是在去年九月份的常月大会上，由市议会主席阿里祖兹本身表示，返回斗湖时，发现机场道路与停车场一片漆黑。

他当时也表示，由于机场是外地人到达斗湖的第一印象地点，因此认为有必要尽快处理机场街灯问题，并当场求市议会总工程师威廉章代表市议会与机场公司进行技术方面商讨。

双方都能按照前堤，即是由市议会负责维修，但机场公司负责支付费用，解决了悬而已久技术问题，也使事情不再仅限纸上谈兵的阶段。

若非现任市议会主席阿里祖兹重新处理，相信这件事情的进展明显仍有待观察，因此斗湖人民期望机场大道街灯课题，不会又是左三年，右三年的故事。(18#)