(本報斗湖十三日訊)斗湖永春会馆已于本月十一日晚上七时假海翠大酒家聚餐过后，即召开第一届（2015-2016）第二次会员大会。出席的会员达四十多位，超过法定人数，该大会能够顺利召开。

主席李维回致词时表示，在新春联欢晚会当天，他还在吉隆坡，没有出席欢庆佳节，他向大家致歉。

他乘着这个机会向大家表示新春的祝福。他希望还未加入的同乡能加入成为会员。他也提到在这次的选举中，能顺利选出新理事，带动永春的活动更上一层楼。

他也感谢顾问，理事执委给予他合作与支持，在这两年来的活动顺利推展。接着通过了大会议录，财政报告等事项。

在会员发言时间，议长陈传杰顾问也表示，感谢会员们热烈出席这次的会员大会。在斗湖的同乡有爱心热心支持该会办活动，能让今届的新理事再接再励发展，创造另一个高峰。

李维回是斗湖永春会馆的发起人之一，也是第一届理事会主席，他宣布解散第一届理事会，功成身退。接着他被推选为选举主任。

第一届理事会的署理主席陈青煌即被提名为主席人选，而无对手当选。其他职位获提名也无对手当选。

选举结果如下：

主席：陈青煌。署理主席：颜保罗。第一副主席：林展吉。第二副主席：李平阳。秘书：邱宜章。副秘书：刘昭君。财政：王凌峰。总务：邱瑞裕。副总务：郑志安。文教：颜凯谋。副文教：刘思浩。福利：陈贵顺。康乐：陈志顺。青年团团长：李鸿儒。稽查：郑盟儒。

他们也敦聘第二届（2017-2018）顾问团：永久名誉主席：李维回。名誉顾问：陈传杰，梁建中，梁建国，邱顺华，黄文贵，王辉恩，林长河。法律顾问：江晶莹律师。稽查师：TG SIA & CO。(14)