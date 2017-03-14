（亚庇13日讯）针对日前沙巴民主行动党秘书陈泓缣指称『行动党是全国党，也是本土党』，并获得州宣传秘书冯晋哲全面附和，沙巴进步党路阳联委会组织秘书余田雄自嘲，本身已被陈泓缣和冯晋哲混淆视听得完全对行动党的定位模糊不清，但是当他们宣称行动党是本土党的一刻，也证明本土党在沙巴已迈向主流政坛了，同时掴了那些经常矮化本土党不及全国党，指称本土党不成气候的沙巴行动党领袖一巴掌。

余田雄赞扬陈泓缣和冯晋哲高招，比诸葛亮更棋高一着，为了借本土党这阵东风，竟然可以效仿赵高指鹿为马地把行动党这个马来亚党指为本土党，此计形同抄袭于伊斯兰党，当初伊党在大选在行动党从旁协助下，诱骗非穆斯林选民手中一票时，也是模棱两可地把本身这个回教为先的政党，指为全民的政党；同时更把建立回教国，指为建立福利国。

针对冯晋哲指砂拉越承认统考文凭是选前伎俩，余田雄就此建议冯晋哲，去向自家党与其他党联合执政的雪兰莪施压，促使雪州州务大臣阿兹敏向已故砂拉越州首长丹斯里阿德南看齐，宣布雪州政府承认独中统考文凭，并付诸于行动由雪州政府下辖的官联机构聘用独中毕业生，以展示行动党向来都身体力行、捍卫华教，在雪州政府里绝不是附庸党。

另外，冯晋哲指称槟州政府已经入禀联邦法庭，要求在槟州落实地方政府选举，余田雄反问，如果行动党真的有心要恢复地方选举，为何首长林冠英会炮轰那些倡议“先选后委”市议员的人没有脑袋，难道他没有观察到，数次举办村长选举作为恢复地方选举基础的公正党，即使没有合法地位，可是又有因抵触地方政府法令而被控上法庭吗？

“当初陈泓缣是多么不屑一顾地奚落进步党所秉持的自主权概念，甚至还倡议地方分权概念来把自主权比下去，如今陈泓缣的口吻又多么像进步党，动不动就骑劫自主权概念来借题发挥，等同与进步党的自主权取得共鸣，完全认同了当初进步党的自主权概念是合适沙巴的，同时也沿袭了进步党为沙巴自主权而奋斗的路线，完全把自己的地方分权概念抛诸脑后，提都不提。”

余田雄表示，在进步党锲而不舍的努力下，自主权已成了角逐沙巴政坛的主流标志，而也只有本土政党才有与沙巴自主权扯上关系的本性，因此陈泓缣和冯晋哲才自以为是地把行动党这全国党，缩小版图为本土党。

“再加上行动党所面对的内忧外患，从哄骗选民票投伊党，结果促成355伊斯兰法庭法案呈上国会而难辞其咎。”

“到四位马六甲国州议员及182位党员退出行动党，前者更为行动党怂恿选民票投伊党而公开道歉；还有沙巴几乎一半的州委跟随里卡士州议员王鸿俊退党，并加入本土在野党为沙巴自主权而奋斗，也许近来开口埋口又自主权又本土党的陈泓缣和冯晋哲，会有步上王鸿俊后尘的一日。”