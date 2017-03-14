（亚庇13日讯) 2017第八届沙巴道教节庆典，将于2017年3月18及19日(星期六及日)，在沙巴道教联合总会会所，隆重举办。2017第八届沙巴道教节庆典暨筹募会务基金晚宴，将于3月18日(星期六)傍晚7时，在沙巴客联会大礼堂举行，由特别事务部长拿督张志刚担任主礼嘉宾。

筹委会已经进入紧锣密鼓的筹备阶段，总会长郑观胜、筹委会主席江先雄、宗教主任陈诗茗、总财政黄美凤、宣传主任吴修志一行人，安排协调运作晚宴节目，务必要圆满举行道教节。

晚宴节目中将颁发聘书予两位新聘永久荣誉顾问何道安与陈佩珠，借以感谢历年来热情支持沙巴道联会务基金。

沙巴道联一行人也拜访里卡士雅导小学校长徐志雄，邀请学校呈献两项节目：二十四节令鼓及民族舞蹈-一马风情山脚下。晚宴中也将颁发3000令吉的校务基金。

本次3月18日之道教节晚宴的节目中，筹委会将会尽量利用现场环境，让四处充满道教文化的感觉，让贵宾与来宾们，身处在高规格的道教环境之中。

除了「2017第八届沙巴道教节庆典暨筹募会务基金晚宴」及「道教文化展」将于3月18日晚于「沙巴客联会大礼堂」举办，其他该道教节重大活动，一律于该会会所举行。

有关道教节联络电话：筹委会主席江先雄016-8306297或总财政黄美凤016-8383848。