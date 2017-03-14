（本报拿笃记者13日讯）拿笃索雷哈孤儿院（RASS）需社会热心人士和团体的关心，希望在基本设备方面可以获得有心人的赞助，让孩子们可以拥有更完善和舒适的居住和学习环境。

有关孤儿院是位于斯里柏达纳花园住宅区，由于该院目前许多基本家具已残旧不堪，甚至有些已损坏许久，加上该院是一个非盈利的慈善机构，所以急需获得社会有心人的关注以及援助。

据悉，该院目前已收容约25名孤儿，主要是收容男童，而且一部分孩子其实并非孤儿，他们拥有父母亲，但是由于父母无法给予更好的照顾和养育，因此将孩子寄托于该院，由该院来负责照顾和教育。

根据该院老师玛兹娜表示，该院大部分的运作资金都是由善心人士或团体所捐助，政府也有给予拨款，但是面对日渐增加的孤儿人数，该院所要承担的费用也随着提高，而且目前最需要的就是更换和添加新的家具。

她说，所需要的家具包括双层床架、床单、枕头、被单、书橱、衣橱、电脑、办公桌、桌椅、冰箱、厨房橱柜、洗衣机、煤气桶、厨房用具基本家具。

所谓助人为快乐之本，社会所需要的就是不分种族，不分宗教的彼此关心，这样才能塑造一个和谐与温馨的社会，每个人因此也能享受喜乐的生活。

凡是有意捐助者可联络Maznah女士，电话：01139489378、Murni女士，电话：01110547313或Saadah女士，电话：0109468374，或是民众可亲自前往该院了解情况，地址为Lot 10，MDLD 6030，Lorong Perdana 3，Fasa 1 Taman Sri Perdana。（19）