（亚庇讯）国际佛光会沙巴协会为了配合庆祝卫塞节的来临，以及秉持佛光山开山星云大师的人间佛教之宗旨，以文化弘扬佛法，特举办以「一句好话」为主题的佛光普照温馨5月天征文比赛，并公开予本州在学小学、中学、高中的学生和信眾们参加，欢迎大家对于这个节日所带来的感想抒发为文，通过文字，燃起生命的光辉，踊跃投稿。

投稿截稿日期为4月18日，邮戳为凭，逾期恕不受理。

承办单位国际佛光会沙巴协会亚庇分会会长傅美娟、督导田美容和护法组组长王俊容于昨日拜会亚庇和邻近的华小、国中和独中学校的校长，诚意邀请他们派学生参与征文比赛，以及2017佛光「共识与开放」硬笔书法比赛和2017卫塞节儿童创意填色及绘画比赛，获得各校长给予热烈反应，彼等将会遣派学生参加，并赞叹星云大师的人间佛教，以教育培养人才，尤其是对儿童和青年的教育，也积极推动三好教育的理念。

「佛光普照温馨5月天征文比赛」的征文题目自订，范围以「一句好话」为发想，举凡古今中外名言佳句皆可，范围与内容，描述受其影响的过程。内容为日常生活中，实践「说好话」之具体经验与生活故事。

佛光会主办这项征文比赛「一句好话」的宗旨, 除了是为了加强和提升学生们的阅读兴趣与写作能力之外，同时这也是为了落实品德、品格、品味的教育。

「说好话，慈悲爱语如冬阳，鼓励赞美，就像百花处处香」。当儿童、青年或信眾愿意为生命说好话，起心动念都是善种子。他们透过文学创作，转良善意念为文字，将三好化为具体行动，来淨化自己的身口意，从中可以长养慈悲心，升华成为品德兼优的人，让这个社会更和谐、更美好。

■比赛分为4组

比赛组别分为小学组（字数300字以上）、中学初中组（字数500字以上）、中学高中组及公开组（字数1000字以上）。内容必须是原创作品，且未曾于网路、媒体或其他形式发表之作品，并不得抄袭或请人代笔；若有上述情形，经查属实，将追回獎状和稿费。

比赛设有丰富獎金，各组冠军为150令吉；亚军100令吉；季军80令吉座；佳作獎40令吉及獎状各5份。

所有参赛作品必须把以下个人资料写于稿纸后方：征文题目、中英文姓名、年龄、性别、就读学校名称和班级、地址及联络电话。

信封上需注明”征文比赛” 并寄至以下地址：Lot 9-11，3rd Floor， Block A，Damai Point Commercial Centre，Jalan Kolam，88300 Kota Kinabalu，Sabah

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■4月28日成绩揭晓

征文比赛成绩将于2017年4月28日揭晓，得獎者将收到电话通知，以及作品将刊登于本州各华文报章及佛光世纪。颁獎典礼则于2017年5月7日，假国际佛光会沙巴协会在沙巴佛光山新道场预建地举办之浴佛园游会上举行。同时，得獎文章将在会场展示，以供观摩。

任何询问，可致电国际佛光会沙巴协会（088-316299/98）、亚庇分会会长傅美娟（016-8105535 )、亚庇分会教育组组长陈晶宝（016-8407667）、斗湖大褔分会会长赖经婵（012-8117226）及斗湖第二分会会长刘秀明（013 -8983299）。