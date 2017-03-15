(本报斗湖14日讯)斗湖巴华中学将于2017年3月23日至25日举办第25届巴中华小数学营，并以《数无止境，勇攀高峰》作为本届的主题。欢迎在小学的学弟妹们报名参加。

主办巴中华小数学营的宗旨是提供一些对小学生有用及有趣的数学课程及活动，让小学生能边玩乐，边学习，进而培养小学生独立的能力。数学营也提供平台，让中小学员有机会结交更多志同道合的朋友。

共有94位小华生报名参加本届的数学营，主办当局成立了一个以刘铭惠，简嘉成，吴思毅为首的筹委会，负责策划本届数学营的课程及活动。

巴中李爱玲校长至诚感谢小学的师长协助报名工作，使筹备工作能顺利的进行。

主办当局在校内遴选61名对数学活动有兴趣的委员，委员们把入营的94名小学员分为8组，每组各委派几名指导员，协助小营员尽快的适应环境，以有效的完成数学课程及活动，达到主办数学营的目的。

委员们希望小营员们可以在数学的天空下，一起快乐地学习数学，享受生活，在校园内，用号码来编出属于你我之间的美好回忆。

主办当局敬请家长能在三月廿三号（星期四）早上七时送子女入营，并在三月廿五号（星期六）中午十二时半接学员离营。

主办当局也请家长观注下列小营员个人装备，睡袋或草席，文具，足够的换洗衣物，毛巾，手电筒，球鞋，拖鞋，个人日常所需用品，谢绝手机及贵重物品。

另外，本届数学营衷心邀请家长于3月24日（星期五），到本校礼堂观看由营员们精心制作与编排的天才表演。此活动由7.45p.m.左右开始，9.45p.m.结束。

此外，数学营也诚心邀请家长与以前的旧营员到本校礼堂观看闭幕典礼，见证本届数学营的学习成果。

2017斗湖巴中华小数学营筹委会：

顾问老师：黄南国，郑丽芬。营长：刘铭惠，简嘉成，吴思毅。秘书：李嘉彦，刘怡，陈苡萱。财政：贾咏雯，孙玄。总务：蔡旻桀，李名敬，曾靖琁。膳食：邓伊婷，许优珍，许宽泉。课程：叶权苇，王楗富，余勇轩。康乐：洪晨峰，罗文君，彭宽梨，黄芷忻。摄影：黄嘉信，彭献程，曾琬鈊。急救：沈俊伸，方柏雅。美术设计：谢奇宏，梁维琪。

以下便是本届数学营的时间表：

3月23日（星期四）

时间：活动：地点：

7:00-8:00a.m：报到，礼堂

8:00-8:30a.m：开幕典礼，礼堂

8:30-9:00a.m：拍照，礼堂

9:00-9:15a.m：放行李，宿舍

9:15-10:30a.m：破冰，礼堂

10:30-12:00p.m：上课（1），礼堂

12:00-12:45p.m：午饭，食堂

12:45-1:30p.m：休息，宿舍

1:30-2:00p.m：小游戏，礼堂

2:00-3:30p.m：上课（2）+小吃，礼堂

3:30-5:00p.m：闯关游戏，校园

5:00-6:30p.m：洗澡，厕所

6:30-7:15p.m：晚饭，食堂

7:15-8:30p.m：上课（3），礼堂

8:30-10:30p.m：寻宝，校园

10:30-11:00p.m：心得+宵夜，食堂

11:00p.m：晚安！，宿舍。

3月24日（星期五）

6:15-6:45a.m：起床洗刷，厕所

6:45-7:30a.m：早操，礼堂

7:30-8:15a.m：早餐，食堂

8:15-9:30a.m：上课（4），礼堂

9:30-10:00a.m：唱歌+小游戏，礼堂

10:00-12:00p.m：小组温习+天才表演练习，各别课室

12:00-12:45p.m：午餐，食堂

12:45-1:00p.m：休息，宿舍

1:00-2:30p.m：上课（5），礼堂

2:30-3:30p.m：天才表演练习，各别课室

3:30-5:00p.m：团康游戏，礼堂

5:00-6:00p.m：洗澡，厕所

6:00-7:00p.m：天才表演练习 ，各别课室

7:00-7:45p.m：晚餐，食堂

7:45-9:45p.m：天才表演，礼堂

9:45-10:30p.m：心得+宵夜，食堂

10.30p.m：晚安！，宿舍

3月25日（星期六）

6:00-6:30a.m：起床洗刷，厕所

6:30-7:00a.m：早餐，食堂

7:00-8:00a.m：小组温习，各别课室

8:00-9:30a.m：小测验，各别课室

9.30-10.00a.m：收拾，宿舍

10:00-10.30a.m：小游戏，礼堂

10.30-12.30p.m：闭幕典礼，礼堂

12.30p.m：Bye~

分组名单如下：

组名：Creeper。组名：Enderman。组名：Spider。组名：Zombie。

组长：蔡佳益。组长：谢子健。组长：张思翰。组长：谢善宇。

指导员：郭恩、姚祈竹、赵惠莹、孙琪。

指导员：罗敏绵、林宛谕、纪荣伟。

指导员：江佩倪、张芯妍、韦竣耀。

指导员：陈思莉、刘世泽、王沁珮。

组员：陈俐瑄、辜美睿、彭俊哲、蔡承宪、黄嘉欣、关澈声、黄嘉雯、马俊乐、陈灵丽、黄豪杰、陈芷汇、黄文凯。

组员：孙颖、陈奕玟、吕杰、陈言、林晓余、吴咏菌、沈象敏、林苡彤、林缌旋、艾力尔、钱正志、陈巧宁。

组员：邹幸殷、王妤涵、黄圣琦、周怡怜、蓝绍轩、陈忠浩、芳咏仪、骆铭泽、骆铭丰、陈优权、曹敬豪、徐静雯。

组员：邓勇轩、左思华、陈宝瑄、杨丽霓、刘明君、苏宝仪、郑雨安、邬静虹、雷雪儿、陈婉贞、罗诗璇。

组名：Slime。组名：Blaze。组名：Magma。组名：Skeleton。

组长：陈杰。组长：张浩淯。组长：李俊融。组长：方竣德。

指导员：黎丽萱、洪文皓、吴星霖。

指导员：沈怡均、陈怡萱、黄俊杰。

指导员：黄玮杰、何旨晋、张礼娴。

指导员：Wesley Lexy、张佩琦、潘杰盛。

组员：周憨仪、章纯德、张俊奕、彭义竣、卓晨斌、刘锦盈、辜乔恩、林紫甯、侯诗芸、曾凯阳、邬思咏、刘政雄。

组员：章维恒、王彩翔、阮康柔、沈芳羽、方圣元、江镇安、林紫晴、林伽蔚、黄玉珊、艾丽丝、沈少丽、刘彩丽。

组员：陈奕杰、彭微善、蔡佳懿、张慧雅、刘永赞、温宇航、邱瑞城、陈珈慧、关静雯、颜加乐、姚祈安、吴文锋。

组员：郑艾莎、钟怡雯、王文喧、沈敬和、莫智丞、谭婧涵、朱静雯、邹捷翔、孙旌劼、芭尔吉丝、林颂婧、邹成达。(18#)