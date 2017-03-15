（亚庇15日讯）亚庇中华工商总会会长拿督雷远生今日呼吁各界人士踊跃出席参加定于2017年3月20日（星期一）下午1时30分至4时在该会三楼礼堂举行的《非法外劳重雇计划（只限印尼及菲律宾籍）说明会》。

早前沙巴移民局总监慕沙苏莱曼宣布从今年二月十五日开始展开为期六个月的“非法移民重雇”（REHIRING）的合法外劳漂白计划。沙巴州目前在农业、园丘业、制造业及服务业的确雇佣许多非法的菲律宾及印尼籍外劳。

拿督雷远生希望雇佣非法外劳的雇主把握机会在宽限期内为这些非法外劳进行重新安置与雇佣登记；以免宽限期后面对移民局严格取缔，并受到法律的严厉制裁。

他表示，当天的讲师包括移民厅的外劳主任阿萨尼，首长署(JKM)、劳工部（JTK）和政府委派代理公司Syarikat Inti Padu的高级人员以及来自沙巴外劳代理商公会代表。

拿督雷远生强调这项说明/对话会将注重于重雇计划、申请条件、程序与方法、雇佣配额及其他须注意的重要事项，出席者同时可以向主讲人及相关单位提出疑问以深入了解非法外劳重雇计划。

该说明会入场免费，备有茶点招待。

这是一个获取更多有关“漂白”逾期逗留非法外劳之资讯的机会，欢迎商家及雇主们踊跃参加。

于3月18日或之前通过电邮secretariat@kkccci.com向亚庇中华工商总会秘书处报名。询问电话：255470/252312。