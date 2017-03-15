(本报斗湖14日讯)斯里丹绒区州议员陈泓缣力促斗湖市民，若有停水，请踊跃依循水务局专设的渠道投诉，以便斗湖水务局记录每一地区的投诉数量，针对问题再改善之。

也是行动党沙巴州秘书的陈泓缣，今早礼貌拜会斗湖水务局新任区域工程师伊斯哈后，发表文告表示。

为时一句钟的礼貌拜会，双方针对斗湖水供问题交流。陈泓缣向伊斯哈陈情，斗湖尤其是斯里丹绒区选民每每面对北路水厂产水量不足而分区轮流停水，尤其是那些距离北路水厂较远和较高的地方，就算轮到水供来时，也可能因为水压不足和水管进风，水供往往差强人意。

他投诉说，尤其是新安路玫瑰园开始，到马鞍山的一带，很常发生水供短缺问题。伊斯哈表示，北路水厂所供应自来水的地区，有些部分已经局部解决，例如英达镇如今在前头增加多一个输水泵，冷古区也有了水供。至于新安地区的水供问题，他表示会记录在案，尽快设法解决。

伊斯哈也公布斗湖水务局投诉热线，JANS Tawau Hotlines +60 19 535 4600，欢迎各位用户若有问题，可直接whatsapp给这个由斗湖水务局员工掌管的手机号码。陈泓缣也促请各位市民，遇到问题要投诉，最好图文并茂，让水务局容易理解发生问题的地点和状况。

陈泓缣也赞扬伊斯哈上任后采取的剪断非法接驳水管的行动，并希望斗湖水务局能够一视同仁，对非法木屋区的水供采取强硬的立场。

另外，他对斗湖水务局改善了沟通的速度表示赞赏。现在斗湖河若有水位下降，水务局都会第一时间在面子书上公布。斗湖水务局官方面子书是https://www.facebook.com/Jab-Air-Tawau-178481968934741/。户口名称是 Jab Air Tawau，各位用户请多关注水供状况，并可以在此留言。

至于斗湖市民都关注的水坝项目，伊斯哈表示，还没有依照程序到斗湖水务局去参与和跟进。目前还停留在联邦和州部门的阶段。陈泓缣表示，斗湖水坝的开工刻不容缓，他会继续在州议会跟进。(14)