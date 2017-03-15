【本报拿笃记者十四日讯】拿笃泰释迦牟尼佛寺配合本年5月10日的卫塞节庆典，将在当天举行食品义卖会，在该寺宣传主任甲必丹温天福与委员们的大力推动下，义卖固本正热卖中。

亦是拿笃泰释迦牟尼佛寺的七日佛塔建委会主席的甲必丹温天福称，当天除了庆祝一年一度卫塞节外，举行义卖会主要是借以筹募七日佛塔的修建基金。

甲必丹温天福称，该庙经在上月25日在佛寺召开理事会，成立了一个以张玉娴为首的活动筹委会，希望有关活动能获得各地善男信女及各界人士的大力支持，因为该寺尚欠缺修建七日佛塔经费，预料装修基金达60万令吉左右，他希望全州乃至全国的信众大力支持，也欢迎各界人士发心加入义卖活动行列，如赞助义卖品，档位，购买固本或捐献基金。

在今天上午，甲必丹温天福拜访在市区营商的一位李姓信众，结果这位善信二话不多说，一口气认购了五十本固本。

甲必丹温天福即席把固本移交给李君的助手后，对李君的热心认购表示万二分的感激，并希望有更多热心人士向李君看齐，慷慨响应，大力支持该庙之义卖会。

甲必丹温天福称，义卖固本每本RM50，内有四张五令吉之固本及三张十令吉之固本。

活动筹委会副主席兼建塔主任的甲必丹温天福说，义卖固本已开始发售，欲询问详情或购买固本者请联络以下负责人，张玉娴 0198633873，甲必丹温天福 0135522722，李俊强0198837607，梁汶福 0138633876，谢贵华 0198632120及筹委会委员。（26）