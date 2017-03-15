（亚庇讯）里卡士乐育华小第十六届家教协会常年大会日前于该校礼堂圆满举行。家长的提案也获得家协、董事部及校方的圆满答复。

里卡士乐育华小家教协会主席Geraldine B Shim 感谢家长们出席会员大会，并感谢全体理事们过去的合作与支持，促使顺利完成一切计划。Geraldine B Shim也表示这两年任期是极为挑战性的，在理事会的合作，以及董事部与校方的互相配合下，进入校园的马路及家长停车场顺利完成，而学校的交通也改善了。

里卡士乐育华小冯丽明校长在大会上表示感谢家长本着关心孩子的学习和动向，出席常年大会，给予孩子很大的推动力和鼓励。她深信家长是 孩子的主要支柱，而老师扮演的则是领导的角色。她指出孩子的的学习意愿、行为态度与家长的家庭教育息息相关，所以校方一直都强调家长一定要常常陪同及了解孩子的动向。如果家长没有好好地扣住孩子的心，注满他们的心灵，其他人事物将会取代父母，成为孩子的新主人。

冯丽明校长针对最近西马少年午夜被撞事件，探讨为何人们只会埋怨家长及执法单位，而不从少年人的角度来看待事情。他们处在精力充沛的当儿，应该给他们适合的场所进行他们热爱的活动。

此外，冯丽明校长指出因为教育改革，致使小学课程更艰深及更具有挑战性。有鉴于此，家长们必须与时并进，陪同孩子一起迈向挑战。

冯丽明校长表示学校是孩子的学习天堂，所以老师必须担任第二父母的责任，亲自教导，引领及塑造。孩子必须要有自律及自立的学习态度。有了各方面的配合及努力，孩子们将会有更美好的未来。