（本报讯）沙巴民主行动党顾问兼亚庇区国会议员黄仕平前日傍晚在国会参与辩论感谢国家元首御词时，力促联邦政府马上承认独中统考文凭，作为与大马高等教育文凭（STPM）同级的文凭。

他说：「联邦政府必须尽快承认独中统考文凭，让这些学生能够获得平等待遇，进入公务员体系以及公立大学。」

他指出，在沙巴，有许多来自不同种族同胞也选择进入独中就读，独中的非华裔人数介于廿巴仙到八十巴仙，而全马至少有八万名学生进入独中并考取统考文凭。

●无论如何，黄仕平表示不感到意外看到沙巴国阵议员不承认统考，这是因为他们害怕「受到对付」，「看看日前公开承认统考的丹斯里安努亚的下场就知道，他被停职因为他承认统考。」

但是，他进一步指出，就连国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏早前也在报章上公开表示支持承认统考，并指这对全民带来好处。

他说：「因此，我们希望所有的国阵议员都能够支持这项政策，尤其是砂拉越的国阵国会议员，既然砂拉越政府声称承认独中统考文凭，那就更应该在国会公开支持。」

黄仕平亦点出国际社会普遍也已承认和认可独中统考文凭，这应该被视为国家重要资产，独中也已为国家培养了无数人才，这种多元的精神恰恰反映出国家的强盛，不分种族和肤色。

他表示，目前，已有超过十二个国家一百所闻名于世的大学如澳洲、美国、英国、中国、新加坡等，都已承认了独中统考作为入学的标准，三十年来我国的统考生都能进入世界一流的大学，这显示独中统考是具有国家水准的考试。

他说：「甚至连国际学术先驱如牛津、剑桥和哈佛都给予承认，这就是独中统考的优势，这也是我国的优势。」

黄仕平指出，如果大马能够接受独中体制，这将能为我国带来更大的优势，因为每个公民都能掌握各种语言能力，如国语、英语和华语，这能为我国提升竞争力，迈向世界更具有优势。

他说，加上目前中国积极走出世界，中国市场全球化，因此我国既然拥有这样的独中体制，如果能够承认并加以全面落实，这能带来无限的好处。

他表示，而在沙巴，更有许多土著愿意学习华教，也进入独中，这显示多元的面貌，这才是多元社会应有的制度。

他强调，学习母语教育是联邦宪法第一百五十二条文所赋予的基本权利，因此承认统考不只是维护我国的多元精神，更是保障每个人的公民权益。

黄仕平表示，此外，因为大马许多地区长期缺乏师资，如果独中统考生能够被接受进入主流体制，那麽许多偏远地区缺乏师资的学校，如丹南、古纳、斗湖、保佛等学校，就能拥有足够的师资。

他强调，承认独中统考文凭，不是为了特定族群，恰恰是为了所有来自不同种族和肤色的国民，让大家能够获得好处。

因此，他敦促政府秉持联邦宪法赋予的保障及联合国宪章精神，保障国家的母语教育体系，并多元化教育体制，让独中统考文凭尽速获得承认，并让独中生能够进入国立大学、师范学院以及公务员体系，这对国家百利而无一弊。（020）