【本报拿笃讯】在来自斯里兰卡5位高僧Rev. Maddegoda Indasara Thero、Rev. Sampola Shanthibhadra Thero、Rev. Goondeniya Chandevmala Thero、Rev. Thambavita Weimalagara Thero、Rev. Madagama Pannarathana Thero的主持下，拿笃佛教会供养七尊佛以及在昨晚于该会普觉寺大雄宝殿前的菩提树下举行庄严的Budhi Puja和弘法开示，点燃了百盏千盏花灯和莲花烛，在七彩绽纷的鲜花衬托下赤脚行绕佛祝愿，在点点烛光的映照和诵念经文的祝愿下，场面壮观。

燃灯绕佛仪式在晚上8.30分开始，数以百计男女老少信眾在点燃蜡烛和莲花灯后，便手持著列队在斯里兰卡高僧带领下，由大雄宝殿大鼎炉前开始绕著佛寺赤著脚一步一愿的至半山腰下绕行，之后即把莲花灯蜡烛放在菩提树下佛像前供奉。

之后所有信眾面树菩提树下的佛像，围著圈子盘膝而坐，双手合十，聆听高僧的弘法开示。

僧团说，学佛的目的是破迷开悟，离苦得乐，修学佛法，具足智慧，才能分辨是非善恶邪正，这种智慧修习到圆满时，就能体会真理，断除烦恼。

在佛教眾多戒律里，最重要的便是五戒，1. 不杀生，2. 不偷盗，3. 不邪淫，4. 不妄语，5. 不饮酒，也就是佛教的根本大戒，这五戒是做人的基本尺度或原则。

佛陀成道后，用各种方便法门来教人修心养性，培养完善的人格，过著合理的生活，在佛陀的教导中，尤以正见，正思惟，正语，正业，正命，正精进，正定，正念八正道为上首。

八正道即是八种中正平实的做人的大道理，它像八盏明灯，从八个方向照亮我们并引领我们走向幸福光明。

在结束弘法开示后，高僧随后为信眾诵经祝愿，至晚上十时始圆满结束，信眾们都法喜充满。

燃灯绕佛祝愿供养七尊佛，理事顾问们手持着鲜花蔬果前行，沿途在四周的男女老少信眾也逐一的双手轻触经过的鲜花水果供品和口中诵念Sadhu，Sadhu，Sadhu，然后供奉在菩提树下，由斯里兰卡僧团颂经祈福。(26)