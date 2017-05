(本报斗湖十二日讯)沙巴警方截至今年五月初成功挽救了60名贩卖人口的受害者及设法逮捕了19名涉及贩卖人口活动的嫌犯。

沙巴警察總監拿督南里宾丁表示,警方已经拘捕了许多涉及2007年反人口販賣及反 走私移民法令的案件,也识别嫌疑人并将其指控给法庭。

捕190移民

在反走私移民法令之下,警方也拘捕了190名移民以及42名涉及走私移民的嫌犯。

他是於日前在一间有名酒店主持一项三天之【贩卖人口新闻写作】讲习班的闭幕礼后向媒体作出上述披露。一共有约四十名媒体操作员出席参与此项讲习班。此项讲习班是由马来西亚新闻学院(Malaysia Press Institute),美国驻吉隆坡大使馆(United States Embassy in Kuala Lumpur)以及国家打击贩卖人口和反偷运移民问题委员会(National Strategic Office Council for Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants)联办之。

在记者招待会上,拿督南里说,无可否认,大多数人口販賣及走私移民的案件都在沙巴东海岸区发生,这是因为有很长很宽的海域;因此,它成为了执法机构在处理这个问题时的一个主要挑战课题。

他透露,人口販賣及走私移民的案件多于发生在种植及服务领域,一些是为了性活动。大多数的受害者都是印尼人及菲力宾人,有些甚至是无国籍的。

警方也有在饭店和洗车场逮捕了数位11至13岁的少年,他们都是被利用在那儿工作。(L)