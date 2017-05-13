【本报拿笃讯】拿笃佛教会（10日）盛大庆祝主题为“净化社会，安国利民”的卫塞节，出席的佛友信眾人潮陆续不绝，热闹场面更胜往年。

在当天举行的佛陀日 (卫塞节) 庆典，有燃灯、浴佛、洒淨、托钵仪式、供养袈裟和各项活动颁獎礼，逾千的男女老少佛友信眾出席，车水马龙，场面殊盛，其中本州前任首席部长拿督斯里邦里玛杨德利大律师（也是该会永久名誉法律顾问），以及叶爱平、蔡树忠及陈金鼎等诸位大德，都有出席参加一系列的法会。

庆典仪式在上午8时升佛旗及国州旗，大眾在合唱三宝歌后掀开序幕，受该会礼请来自斯里兰卡的5位高僧引领眾理事及顾问、主持庄严的燃灯仪式和浴佛礼。

随后5位高僧在大雄宝殿为信眾诵经祈愿，并以鲜花甘露为信眾洒淨祝福。

一项庄严的托钵仪式于上午10时进行，虔诚的信眾排著长长的队伍由该会大殿前开始，绕著大殿道路至半山腰一个大圈，亦脚跪著供养5位托钵而来的高僧饭食。

在中午11.30分供养高僧饭食后，于中午12时素宴结缘，分享厨房安娣们巧手烹制的十数道美食。

拿笃佛教会佛陀日庆典的第二阶段节目在下午再度掀起，包括颁发会员子女学优獎励金，儿童填色创意比赛，抄心经比赛，僧团更为信眾加持和给护法线，而超过百位佛友信眾家庭在下午2时向僧团供养袈裟。

此外，当天川流不息的佛友信眾扶老携幼的热烈燃灯浴佛，也供奉鲜花莲花烛，法喜充满。

各项颁獎礼分别邀请该会正副主席莫英群和莫天海及余明发理事等居士主持。又悉，5位来自斯里兰卡的高僧是Rev. Maddegoda Indasara Thero、Rev. Sampola Shanthibhadra Thero、Rev. Goondeniya Chandevmala Thero、Rev. Thambavita Weimalagara Thero、Rev. Madagama Pannarathana Thero。

佛教会燃灯浴佛法会 殷商黄沺莱捐助一千令吉

【本报拿笃讯】向来热心公益，行善不落人后的拿笃年轻殷商黄沺莱先生，在昨天（10日）卫塞节与家人前往拿笃佛教会普觉寺燃灯浴佛，发心捐助一千零吉给该会做为常年活动基金。

黄沺莱当天中午在该会大雄宝殿即席把捐款支票移交给拿笃佛教会财政陈桂玉接领，该会主席莫英群居士见证。

在过去多年来，黄沺莱都从不间断的到拿笃佛教会参加卫塞节庆典，并虔诚的燃灯浴佛，供奉莲花灯鲜花，并向高僧供养迦娑和参与托钵仪式，也同时慷慨的捐献活动基金，其拋砖引玉和热心向佛精神深获该会理事佛友信眾之赞誉。(26)